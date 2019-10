„Da muss ich immer lachen“: Kai Pflaume postet sehr persönliches Foto aus Stralsund

Stralsund

TV-Moderator Kai Pflaume war für anderthalb Jahre ein Kind der Insel Rügen. Davon zeugt ein überraschendes Vorher-nachher-Bild aus Stralsund, das er jetzt auf Instagram gepostet hat.

Auf der einen Seite ein Bild von Pflaume in Marineuniform aus dem Jahr 1985 vor dem Stralsunder Rathaus, daneben ein aktuelles Bild während seines Stralsund Aufenthalts für die Dreharbeiten zur Sendung „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“.

„Ich war heute, nach wirklich langer Zeit mal wieder in Stralsund“, schreibt der Moderator zu dem Foto. Von 1985 bis 1987 habe er seinen Wehrdienst auf Rügen absolviert und sei für die Grundausbildung sechs Wochen in Stralsund gewesen.

„Kinder wie die Zeit vergeht“

„Wenn ich heute das Foto von mir mit der weißen Matrosenbluse und -mütze sehe, muss ich immer sehr lachen, da das doch ein bisschen nach Fasching im Kindergarten aussieht, obwohl ich zu der Zeit schon 18 war“, schreibt Pflaume.

Fans freuen sich über das sympathische Bild und teilen ihre eigenen Erinnerungen mit dem Moderator. „Ist wichtig, nie zu vergessen, wo man herkommt.“, schreibt ein Nutzer in den Kommentaren. Das persönliche Bild von Pflaume wurde über 8000 Mal auf Instagram geliked.

Neue Folge von „Klein gegen Groß“ wurde in Stralsund gedreht

Am 19. Oktober kommt die neue Folge von „Klein gegen Groß“ in der ARD. In der Sendung erleben die Kinder Spiel und Spaß und dürfen gegen Prominente antreten. Jürgen Vogel wird sich in der neuen Folge gegen den 11-jährigen Max behaupten. Max wettet, dass er schneller mit einem 13 Tonnen schweren Traktor über zwölf rohe Eier fahren kann. Welche Szenen genau in Stralsund gedreht wurden, wollte die Produktionsfirma trotz OZ-Anfrage noch nicht verraten.

Von Nora Reinhardt