Tag 1 nach Corona-Zwangspause: Zu Besuch in Stralsunds bekanntestem Restaurant

Stralsund

Jens Henning wartet am Eingang auf Gäste, schwarzes Hemd, schwarzer Mundschutz. Der 48-Jährige ist Betriebsleiter in der Brasserie am Neuen Markt in Stralsund. Das Restaurant gehört zu den großen angestammten Häusern in der Welterbestadt. Im Normalbetrieb schaffen sie hier bis zu 375 Gäste, wenn jeder Platz besetzt ist. Mit 1,5 Metern Abstand zwischen den Tischen immerhin noch 184.

Sonnabend, kurz nach 11 Uhr. Drei Gäste waren bisher da. Seit 9 Uhr hat die Brasserie heute, an Tag eins nach der Corona-Zwangspause, wieder geöffnet. Der Himmel trübt sich ein, es nieselt. „Schade, ich hätte mich über Spaziergänger gefreut, die zwischendurch auf einen Kaffee und Kuchen vorbeikommen“, sagt Henning. Sein Blick hellt sich wieder auf, wenn er in das Bestellbuch schaut. Am ersten Abend Reservierungen, für die insgesamt über 50 Personen eingetragen sind. „Und am Sonntag, Muttertag, sind wir mittags fast wieder ausgebucht.“

Anzeige

Nur ein Drittel der Lokale wieder geöffnet

Lars Schwarz, der Präsident des regionalen Branchenverbandes Dehoga MV, selbst Gastwirt und Hotelier in Gnoien im Landkreis Rostock, rechnet damit, dass am ersten Tag etwa ein Drittel der Restaurants wieder aufgemacht hat. Im Durchschnitt würden sie angesichts der strengen Abstands- und Hygieneregeln etwa die Hälfte der üblichen Gästezahl bewirten können, sagt Schwarz. Zunächst dürfen ohnehin nur Landesbürger von Mecklenburg-Vorpommern empfangen werden.

Weitere OZ+ Artikel

In Stralsund weiß Brasserie-Chef Henning, was die Worte seines Verbandspräsidenten praktisch bedeuten. „Den ganzen Tag lang mit Maske vor Mund und Nase und immer im flotten Tempo unterwegs – Service ist ab jetzt richtiges Training.“ Das sei nur zu schaffen, wenn die Mitarbeiter öfter als sonst Pausen machen dürften, in denen sie den Mundschutz abnehmen. Ohnehin sei eine Gastronomie, in der die Kontaktzeit zwischen Gästen und Kellnern nur so kurz wie möglich sein soll, allenfalls eine Schmalspurvariante. „Für viele Menschen sind wir sowas wie die ersten Entertainer, auf die sie jetzt draußen treffen.“

Jens Henning, Boss der Stralsunder Brasserie. Quelle: Chistian Rödel

Gäste brauchen keinen Mundschutz

Von den Gästen braucht aber niemand einen Mundschutz tragen. „Die konkrete Verordnung der Landesregierung haben wir am Freitagabend um 18.50 Uhr bekommen, obwohl wir schon am nächsten Morgen wieder öffnen durften“, murrt Henning. Bis spät in die Nacht habe er daraufhin kleine Zettel gedruckt, auf denen die Gäste ihre Daten hinterlassen müssen – wichtig, um im Falle einer Neuinfektion die Ansteckungskette nachvollziehen zu können. Name und Telefonnummer genügen aber, anders als anfangs gedacht, eben nicht. Verlangt werden zusätzlich die genaue Adresse und ein E-Mail-Kontakt. „Datenschutzrechtlich ist das eigentlich kaum vertretbar“, sagt Henning. „Aber ich kann meine Zeit nicht damit vertrödeln, mich über bestimmte Punkte in der Verordnung aufzuregen, die ich am Ende ja nicht ändern kann. Wir machen das jetzt so.“

Aber so mancher Bürgermeister würde es sich zu einfach machen, sagt Henning, in der angespannten Lage für seine gesamte Branche nur auf die Landesregierung zu zeigen. „Die hat so eine Krise auch zum ersten Mal zu bewältigen. Städte und Gemeinden könnten auch helfen, wenn sie darüber nachdenken, mit den Pachtgebühren für Freisitze auf Bürgersteigen in diesem Jahr etwas herunterzugehen.“ Die CDU-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft will einen entsprechenden Vorstoß starten. Henning: „Alles, was wir jetzt mehr verdienen, fließt am Ende über die Gewerbesteuer anteilig zurück.“ Wie viel das sein wird, kann er am ersten Tag nach Corona schlecht schätzen. Was ihn die wochenlange Schließung gekostet hat, weiß Henning aber: 170 000 Euro. „Das Geld gibt uns niemand zurück.“

Kneipen bleiben dicht

Beim Essen auswärts gilt: Maximal sechs Personen aus höchstens zwei Hausständen, wie es neuerdings so schön heißt, dürfen an einem Tisch sitzen. Wer mit Freunden einen wilden Umtrunk plant, muss noch warten. Auch Bars und Kneipen, die höchstens eine Bockwurst zum Bier anbieten, haben noch Sendepause.

Erste Gäste nutzten die Lockerung für ein kleines Familientreffen: Petra und Frank Fritzsche (v.l.) freuen sich ein gemeinsames Essen mit ihrem Sohn. Kellnerin Kathrin Müller muss ihre Gäste mit Mundschutz bedienen, was hinderlich ist, wenn es um Empfehlungen des Hauses geht. Quelle: Christian Rödel

Branchenpräsident Schwarz empfiehlt allen Gästen, vorsorglich zu reservieren. Eine Pflicht dazu gibt es aber nicht. Henning erklärt: „Wenn wir Tische frei haben, kann jeder reinkommen und wird dann so platziert, dass der Mindestabstand eingehalten wird.“ Dennoch hätte bereits am Dienstag, einen Tag, nachdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) überraschend angekündigt hatte, dass Restaurants bereits ab Sonnabend wieder öffnen dürften, das Telefon andauernd geklingelt, weil viele Menschen lieber reservieren wollten, aus Angst sonst keinen Platz zu bekommen. „Einige gleich an mehreren Tagen hintereinander.“

Es sei ein Kraftakt gewesen, das Lokal so rasch wieder in Gang zu bringen, erklärt Henning. „Für viele Mitbewerber, die am Sonnabend noch geschlossen haben, wird die Zeit nicht gereicht haben.“ Auch bei ihm laufe noch nicht alles wie gewohnt. Cola und Brause gebe es vorerst aus der Flasche, weil der Getränkelieferant die entsprechende Zapfanlage noch nicht wieder in Betrieb genommen habe. Das Angebot an Speisen sei aber nur minimal abgespeckt worden, um rascher wieder in die Gänge zu kommen. Henning: „Wichtig ist, dass alles noch auf der Karte steht, was sich die Leute zu Hause in den vergangenen Wochen nicht selbst gemacht haben. Spargel und Mecklenburger Rippenbraten zum Beispiel. Also eigentlich vieles außer Nudeln.“

Mehr zum Thema:

Hotels wieder auf: Das müssen Sie jetzt über Urlaub an der Ostsee in MV wissen

Keine Urlauber aus Risikogebieten: Warum MV das gar nicht durchsetzen kann

Restaurants in Warnemünde: Nicht alle öffnen am Samstag wieder

Essen gehen in der Corona-Krise: Das sind die neuen Regeln für den Restaurantbesuch in MV

Von Benjamin Fischer