Stralsund

76 Jahre ist es her, dass Nazi-Deutschland kapituliert hat und der Zweite Weltkrieg damit endgültig zu Ende ging. Der 8. Mai ist als „Tag der Befreiung“ dem Gedenken gewidmet. In Stralsund haben sich auf Initiative der Linken und der russischen Gemeinde am Sonnabend 80 Personen vor dem sowjetischen Ehrenmal am Neuen Markt versammelt, Reden gehört, eine Schweigeminute gehalten, Kränze und Blumen niedergelegt.

Der Einladung in die Hansestadt folgte auch Georgy Starikovich, Erster Botschaftsrat Russlands in Deutschland. Nach dem Botschafter und dem Gesandten steht er an dritter Stelle der diplomatischen Hierarchie. Er erinnerte daran, dass der Sowjetunion besonderes Leid angetan wurde. „28 Millionen Menschen aus der Sowjetunion haben ihr Leben gelassen. Ihr Leid und ihr Tod waren nicht umsonst. Wir können heute in Frieden leben. Es ist unsere Aufgabe, die Erinnerung an diesen furchtbaren Krieg wachzuhalten.“

Corona-Verdachtsfall in Badrows Umfeld

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hätte laut den Worten seiner zweiten Stellvertreterin Sonja Gelinek (SPD) gerne teilgenommen. „Aber es gibt einen Verdachtsfall auf eine Coronainfektion in seinem unmittelbaren Umfeld.“ Sie sprach nicht nur von der deutschen Kriegsschuld, von Rassenhass und faschistischem Größenwahn. Gelinek wies auch darauf hin, dass Angehörige der Roten Armee sowie Frauen und Jugendliche, die fern ihrer Heimat in Stralsund gestorben sind, vor der Marienkirche begraben sind. Außerdem hob sie „den Mut einiger Zivilisten“ hervor, die dafür gesorgt haben, dass Stralsund „weitestgehend kampflos“ an die Rote Armee übergeben und die Stadt somit vor der Zerstörung bewahrt wurde.

Zudem schickten verschiedene Institutionen aus Kaliningrad Grußworte, in denen betont wurde, die russisch-deutsche Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Darauf zielte auch Olga Fot, Bürgerschaftsmitglied der Linken, ab. Sie warnte gar vor einem neuen Krieg. „Frieden ist das, wofür es sich zu kämpfen lohnt.“

1,1 Millionen Tote durch Wehrmacht-Belagerung

Bewegende Worte fand auch Berndt Buxbaum, Bürgerschaftsmitglied der Linken. Er berichtete von der Wehrmachtsblockade Leningrads (heute: St. Petersburg), bei der die Stadt ausgehungert werden sollte. „Eines der eklatantesten Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Es kostete etwa 1,1 Millionen Menschen das Leben.“ Dass sich hinter dieser unvorstellbaren Zahl Schicksale verbergen, verdeutlichte er mit einer Erzählung über eine sowjetische Familie, die durch den Krieg nach und nach Angehörige verlor.

Buxbaum hatte auch eine Anregung für die Zukunft. Der Obelisk vor der Marienkirche sieht etwas heruntergekommen aus. Die Gehwegplatten davor sind brüchig und uneben. Sein Vorschlag: Das sowjetische Mahnmal könnte im Zuge der geplanten Umgestaltung des Neuen Marktes einer Frischzellenkur unterzogen werden.

