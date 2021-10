Stralsund

Petra Koester strahlt übers ganze Gesicht. Eben ist die Stralsunder Unternehmerin auf die Bühne im Brauquartier der Störtebeker Brauerei gerufen worden. Dort steht sie nun im Rampenlicht und hört sich eine Lobeshymne an. Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, liest vor:

„Petra Koester führt seit 40 Jahren erfolgreich ihren Augenoptikerbetrieb in Stralsund. Die fachliche Aus- und Weiterbildung gehört für sie zur festen Unternehmensphilosophie.“ 14 Lehrlinge bildete sie aus, die meisten davon seien heute selbst „Meister/in ihres Faches“. Petra Koester habe sich „mit Leidenschaft für das Handwerk und Verbundenheit zur Region in den vergangenen Jahrzehnten ehrenamtlich für den Ausbau der Handwerksstrukturen eingesetzt“. Hopf spricht von ihren Mitgliedschaften in Ausschüssen, in der Vollversammlung, im Vorstand. Sie sei „moderat, klar in der Sache, argumentativ überzeugend“, lege großen Wert auf „Vertrauen und Transparenz“ und habe ein „Gespür für den Erfolg“. Koesters Maxime laute: „Es gibt nichts, was nicht geht.“

Hochschild: „Das Ehrenamt ist die DNA des Handwerks.“

Koester ist überglücklich und lacht viel, als ihr Kammerpräsident Axel Hochschild die Belohnung für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement überreicht: die Ehrennadel der Handwerkskammer in Gold. Applaus im gut gefüllten Saal. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt sie später. Ihre Arbeit nennt sie „ein großes Glück“, ihr Engagenemt sei „sehr befriedigend“ und die Auszeichnung „eine große Ehre“.

Im östlichen Landesteil übernehmen nicht weniger als 1300 Handwerker freiwillige Aufgaben in ihren Berufsbereichen: Sie sitzen in Prüfungsausschüssen, übernehmen Verantwortung in den Innungen und Kammern. Hochschild: „Das Ehrenamt ist die DNA des Handwerks.“

Kammerpräsident Axel Hochschild: „Soziales Engagement gibt Ausgleich, Sinn und Halt.“ Quelle: Kai Lachmann

Silberne Ehrennadel für Ingo Caspar

1300 Ehrenamtler im Handwerk – in Anbetracht der allgemeinen Lage, die von viel Arbeit wegen voller Auftragsbüchern und wenig Personal geprägt ist, erscheint diese Zahl sogar noch wuchtiger. Hinzukommt, dass sich viele von ihnen schon seit Jahren freiwillig engagieren. Um das zu würdigen, hat die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern den Tag des Ehrenamtes ins Leben gerufen. Einmal im Jahr werden wie am Donnerstag in festlichem Rahmen langjährig engagierte Mitglieder geehrt.

Dazu gehört auch Ingo Caspar aus Langendorf bei Stralsund. Der Handwerksmeister ist seit 2009 Vorsitzender des SHK-Prüfungsausschusses der Innungen Rügen und Nordvorpommern-Stralsund. SHK steht für Sanitär Heizung Klima. Caspar, der die Firma Montage und Service GmbH führt, organisierte Infotage und setzt sich für ein besseres Image seiner Branche ein. Für ihn gibt es eine silberne Ehrennadel.

Jens-Peter Settgast macht Gesellen zu Meistern

Und noch ein Stralsunder darf auf die Bühne, um eine silberne Ehrennadel, Urkunde, Blumen und Glückwünsche entgegenzunehmen: Jens-Peter Settgast. Der stellvertretende Obermeister der Maler- und Lackiererinnung trage „durch seinen überdurchschnittlichen Einsatz zum Zusammenhalt der Innung und zum intensiven fachlichen Austausch“ bei und er organisiere „mit Leidenschaft fürs Handwerk“ fachliche Events, heißt es in der Laudatio.

Das Brauquartier war gut gefüllt. Quelle: Kai Lachmann

Settgast, der als Ein-Mann-Betrieb am Markt ist, sitzt auch in der Prüfungskommission und begutachtet mit kritischem Blick Abschlussarbeiten. Aber wie sehen diese bei angehenden Malermeistern aus? Neben dem Theorie-Teil kommt es natürlich auf die Praxis an. „Die Maler bekommen am Montag einen Raum, zum Beispiel in einer Schule, und müssen den bis Freitag gestaltet haben“, erklärt er. Die Prüfer kontrollierten dann, wie sauber gearbeitet wurde, gerade an kritischen Stellen wie Türrahmen und Fenstern. Auf einer Wand sollten die Prüflinge dabei ihre Kreativität unter Beweis stellen.

Wie wichtig es ist, dass Handwerker ihre Zeit auch darauf verwenden, Nachwuchs aus- und fortzubilden, zeigt auch das Beispiel der frisch gebackenen Inhaberin der goldenen Ehrennadel: „Ich werde zum Jahresende meinen Betrieb mit den beiden Läden an meine Nachfolgerin übergeben“, verrät Petra Koester. Ihre Nachfolgerin hat sie selbst ausgebildet. Heute ist heute Meisterin.

Von Kai Lachmann