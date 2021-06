Tag des offenen Denkmals in Stralsund: Hier können Sie mitgestalten

Stralsund

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 12. September, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Wegen der Lockerung der Corona-Beschränkungen kann es nach aktuellem Stand in diesem Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung geben. Den Auftakt bilden dabei eine Fachvortrag im Stralsunder Rathaus und die Verleihung der Käthe-Rieck-Ehrenurkunde.

Anmeldung bis 2. Juli

Wer als Denkmaleigentümer, Planern oder ehrenamtlicher Vereinen diesen Tag mitgestalten möchte, ist aufgerufen, sich mit unterschiedlichen und individuellen Angeboten zu beteiligen. Für die Erstellung einer Programmübersicht zu den Veranstaltungen und Angeboten am Tag des offenen Denkmals in Stralsund wird um Anmeldung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde gebeten. Die Rückmeldung sollte bitte bis zum 2. Juli an gmoeller@stralsund.de erfolgen.

Es ist darüber hinaus auch noch möglich, Veranstaltungen auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz anzumelden, da die Anmeldefrist bis zum 30. Juni verlängert wurde. Informationen dazu finden Sie unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/.

Von iso