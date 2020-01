Trickbetrüger haben am Dienstag eine 84-Järhige in der Hansestadt zum Kauf von Steam-Gutscheinkarten aufgefordert. Der Betrug wurde aber vereitelt.

Tankstellen-Mitarbeiter verhindert Betrug in Stralsund

