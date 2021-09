Tanz vor dem Altar: Jugendliche performen in der Kirche von Kenz

Kenz

Was vor neun Jahren noch etwas gewagt klang, hat sich zu einem inzwischen längst etablierten künstlerisch-kirchlichen Duett vereint. Tanz in der Kirche funktioniert. Das haben die Gruppen des Stralsunder Vereins Performdance am Wochenende in der Kirche in Kenz erneut bewiesen. Zeitgenössischen Tanz vor dem Hintergrund aus Altar und Buntglasfenster zu präsentieren, ist auch für die geübten jungen Tänzer – die sich wöchentlich zum Training in Barth zusammenfinden – nicht alltäglich.

Nach einjähriger Zwangspause war daher die „8. Kleine Kenzer Tanzzeit“ unter der Leitung der Choreografin Dörte Bähr für die 23 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen endlich wieder eine Möglichkeit sich kreativ und körperlich auszuleben und auszudrücken.

„Was für ein Geschenk“, meinte dazu auch Pastor Kai Steffen Völker, der dafür erneut seine Kirchentür geöffnet hat. Und vielleicht sollten wir der Kunst viel öfter mal an auf den ersten Blick ungewöhnlichen Orten Einlass gewähren und sie dort entdecken dürfen.

Von Wenke Büssow-Krämer