Targobank Stralsund: Neuer Chef macht Hausbesuche

Stralsund

Ronny Ifland hat die Leitung der Targobank in der Ossenreyerstraße 6 übernommen. Der 44-Jährige war zuvor elf Jahre lang Leiter am Standort Neubrandenburg. In Stralsund ist die Targobank seit 2005 vertreten. Nach Angaben der Bank betreuen hier vier Mitarbeiter rund 4400 Kunden.

„Ich liebe den Umgang mit Menschen, ich höre gerne zu und bin dabei diskret und verbindlich“, sagt Ifland. „Das Interesse und die Wünsche meiner Kunden stehen dabei im Vordergrund. Gemeinsam mit unseren Kunden einen finanziellen Plan zu entwickeln, der ihren Bedürfnissen entspricht, ist der Anspruch an unsere tägliche Arbeit.“ Er und seine Kollegen kommen als mobile Berater auf Wunsch zum Kunden nach Hause – auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten.

Seit 2012 hat das Geldhaus mehr als 50 neue Filialen eröffnet. Außerdem wurden mehr als 70 der bundesweit rund 350 Geschäftsstellen modernisiert oder an größere Standorte verlegt. Das Unternehmen gehört seit Dezember 2008 zur französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel.

Lesen Sie auch:

Stralsunder Targobank vergibt immer mehr Kredite

Kampf gegen Falschgeld: Sinkende Zahlen in Europa und Deutschland

EZB: Die Zentralbank bleibt beim Zinstief

Die Deutschen geben wieder mehr für Versicherungen aus

Von OZ