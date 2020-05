Tau als „Geheimwaffe“: So steht es um die Lüssower Obstbauern

Lüssow

„Wenn es doch bloß endlich ausgiebig regnen würde“, das denken sich derzeit vor allem Land- und Forstwirte, aber auch die vielen Kleingärtner. Sie haben schwer mit den fehlenden Niederschlägen zu kämpfen. Einer, der ebenfalls auf Regen hofft, ist Johannes Eggert, Seniorchef des Stralsunder Obstgutes in Lüssow. Bis Anfang März war noch alles im Rahmen, dann begann die Trockenheit. „Im Norden sind wir zum Glück mit viel Tau gesegnet. Das ist sozusagen unsere Geheimwaffe. Unsere Obstbestände sind morgens im Laub, worüber auch Wasser aufgenommen wird, wenigstens nass“, erklärt der Obstbauer.

Er weiß aber auch: „Resultierend aus der großen Trockenheit des vergangenen Jahres reicht die Feuchtigkeit im Boden nur bis zu einer Tiefe von etwa 45 Zentimetern. Darunter ist es knochentrocken. Im Unterboden haben wir ein Wasserdefizit. Wenn es jetzt endlich regnen sollte, dann würden wir ohne größere Schäden durchkommen. Es wird aber wirklich höchste Zeit!“

Obstbäume haben Frost überstanden

„Im Unterboden haben wir ein Wasserdefizit. Es ist höchste Zeit für Regen“, sagt Johannes Eggert. Quelle: Elke Ehlers

Und dabei hatten die Obstbäume doch gerade erst eine andere Gefahr überstanden. Den Obstbauern machte nämlich der Frost vor und während der Blüte Sorge. Besonders die ersten zehn Märztage brachten früh morgens oft um die 5 Grad minus. Das war für die weit entwickelten Pflaumen, Birnen und Süßkirschen schon sehr gefährlich. „Manchmal mussten wir deshalb von 23.30 Uhr nachts bis 7.30 Uhr früh Wasser auf die Blüten bringen, um hoffentlich Schäden zu verhindern. Jetzt, Ende April, scheint die Gefahr jedoch erst einmal gebannt“, so Johannes Eggert.

Auch die Trockenheit hatte hier wieder ihre Hände im Spiel. Sie hat die Kälte nämlich begünstigt, weil trockene Erde keine Wärme mehr abstrahlen kann. Nun hoffen die Lüssower Obstbauern, dass die Eisheiligen im Mai nicht so kalt werden. Bei Äpfeln, deren Blüte in ihrer Entwicklung ziemlich weit zurück ist, sind bisher noch keine wesentlichen Schäden erkennbar.

Selbstpflücker können wohl Ende Mai Tomaten ernten

Ende Mai können Selbstpflücker wahrscheinlich schon Tomaten ernten. Quelle: Elke Rüster

Was andere der 47 Kulturen, die im Obstgut angebaut werden, betrifft, so geht alles seinen gewohnten Gang. Anfang März wurden beispielsweise im Gewächshaus Tomaten in den gewohnten vier Sorten gepflanzt. Mit einer provisorischen Heizung und stets viel Sonne waren die Bodentemperaturen schnell über 10 Grad. Dadurch bildet sich bereits der fünfte Fruchtstand. Erste Früchte haben schon einen Durchmesser von 5 Zentimetern und lassen für die Selbstpflücker auf eine frühe Ernte Ende Mai hoffen.

Auch Kartoffeln in sechs Sorten zum Selbstbuddeln sind vorgekeimt schon gelegt. Ihre Ernte kann mit der Sorte Solist voraussichtlich Ende Juni losgehen. Zurzeit werden in drei großen Folienzelten Gurken gepflanzt, da beginnt das Selberernten erfahrungsgemäß in drei Wochen.

Fruchthof trotz Pandemie geöffnet

Derzeit werden in drei Folienzelten Gurken gepflanzt. Quelle: Elke Rüster

Der Fruchthof und auch die Marktstände konnten trotz Corona-Pandemie ständig geöffnet bleiben. Hier gibt es noch Tafeläpfel Jonagored Supra aus eigener Produktion sowie Elstar, Boskoop und Golden aus Zukauf aus dem Alten Land, wo so ähnlich produziert wird wie in Lüssow.

Jungpflanzen von Gemüse und einige Blumenpflanzen – in den beliebten Sorten von den Obstbauern ausgesucht – sind jetzt reichlich vorhanden und stehen zum Verkauf, ebenso wie Tomaten und begrenzt Gurken und Paprika. Da bleibt den fleißigen Obstbauern ebenso wie allen in der Landwirtschaft und der Forst Tätigen, Regen und milde Temperaturen zu wünschen.

