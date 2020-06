Taxi-Firmen in MV in der Corona-Flaute: Stammkunden haben uns gerettet

Rostock/Wismar/Stralsund

Mit Desinfektionsmitteln reinigt Dieter Bergholz sein Großraum-Gefährt am Taxi-Stand in Rostock-Evershagen. „Das geschieht nach jeder Tour“, erklärt der Rostocker. Eine durchsichtige Plastikscheibe trennt die Vordersitze des Vans vom übrigen Passagierraum. „Wenn es die Fahrgäste wünschen, trage ich zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz“, sagt Bergholz. Trotz der speziellen Corona-Maßnahmen freut sich der 68-Jährige, seit Juni für Taxi Rostock unterwegs sein zu können.

„Das Geschäft war fast zusammengebrochen“, resümiert er. Auch aktuell fahre man nur 50 Prozent der üblichen Umsätze ein. Diese reichten aber, um die Kosten zu decken. Dank der Stammgäste und eines intensiven Internetauftritts habe man überlebt. Speziell Krankenfahrten und Einkaufstouren für betagtere Bürger brachten Arbeit. „Für Stammkunden kaufen wir auch mal im Supermarkt ein und bringen die Waren vor die Wohnungstür. Wir behandeln sie wie die eigene Familie“, so der einstige Seemann.

Unwirkliche Szenerie auf den Straßen

Beim Wismarer Rüdiger Kutzner waren es ebenfalls die Stammkunden, die ihn in der Zeit des Stillstands durch die Corona-Krise gerettet haben. Vor allem für Arztbesuche und Einkaufstouren wurde er gerufen. „Auf den Straßen herrschte eine fast unwirkliche Szenerie. So etwas habe ich noch nie erlebt“, erklärt der 65-Jährige, der seit 36 Jahren im Geschäft ist. In der Hansestadt seien teilweise nur noch zwei oder drei Taxen am Tag unterwegs gewesen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die drastischen Umsatzverluste zwangen einige der nur noch zehn bis zwölf Einzelunternehmer, die hier tätig sind, ihre Autos teilweise stillzulegen. „Ich hatte Glück und konnte die laufenden Kosten decken“ erklärt Kutzner. Obwohl das Geschäft langsam wieder anlaufe, sei die Situation für viele Firmen immer noch extrem schwierig. „Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gibt auch eine Zeit nach Corona“, sagt Kutzner.

Taxifahrer gehören selbst oft zu Risikogruppen

„Ein Großteil unserer Kollegen gehört aufgrund ihres Alters selbst zu den sogenannten Risikogruppen“, verdeutlicht Frank Semler. Der 55-jährige Vorstandsvorsitzende der Taxi-Genossenschaft Rostock zieht deshalb symbolisch den Hut, dass trotzdem viele auch in den schwierigsten Wochen der Pandemie gefahren sind. In Zeiten, da fast alles stillstand, wurden in der größten Stadt des Landes gerade mal 30 bis 40 Prozent der sonst in der Woche 50 bis 80 bereitstehenden Taxis benötigt. Sie absolvierten vor allem Kurierfahrten sowie Touren für Lokführer und Seelotsen und zu medizinischen Einrichtungen.

500 Taxi-Firmen in MV Rund 500 Taxi-Firmen und 650 Fahrzeuge gibt es derzeit laut Landesverband für das Taxi- und Mietwagengewerbe im Nordosten. Die Taxi-Genossenschaft Rostock ist die größte im Nordosten. Ihr gehören etwa 80 Unternehmen an. Diese verfügen insgesamt über ungefähr 180 Fahrzeuge, die von 250 Fahrern chauffiert werden. Damit sind 96 Prozent aller Taxi-Firmen des Bereichs in der Genossenschaft vereint. In „normalen“ Zeiten werden durch die Genossenschaft täglich 800 bis 1000 Fahrten vermittelt. Momentan sind es 500 bis 700, so Vorstandsvorsitzender Frank Semler.

Aufschub der Zahlungen an Genossenschaft

„Fehlende Reisetransfers, keine Kreuzfahrturlauber, die Absage fast aller Veranstaltungen und die immer noch geschlossenen Bars und Diskotheken machen uns weiterhin stark zu schaffen“, so Semler. Er hofft trotzdem, dass alle Taxi-Firmen überleben. In Härtefällen habe man den Betreffenden auch einen Aufschub für die monatlichen Zahlungen an die Genossenschaft gewährt, so der Vorstandschef.

Totale Flaute bei Nachtschichten in Stralsund

„Die letzten Monate haben wir von Tag zu Tag gelebt. Es war unklar, wie es weitergeht – das war verdammt anstrengend“, verdeutlicht Ronny Bohun (32). Der Chef des gleichnamigen Stralsunder Taxi-Firma musste fünf seiner acht Fahrzeuge stilllegen und seine sieben Fahrer in Kurzarbeit schicken. 80 Prozent seines Tagesgeschäftes brachen urplötzlich weg. Nach den Nachtschichten an den Wochenenden hatte der Chauffeur 30 bis 40 Euro im Portemonnaie – ein Bruchteil des sonstigen Umsatzes.

„Wir halten in der Firma zusammen“

Wichtige Einnahmen, wie Fahrten für Tageskliniken und Reisetransfers, fehlen auch Bohun immer noch für eine solide Planung. Derzeit sind wieder fünf seiner Fahrzeuge unterwegs, zwei weiter abgemeldet. Seine Fahrer zu entlassen, war für den Firmenchef keine Option: „Wir haben uns zusammengesetzt und halten zusammen.“ Dank vorhandener Rücklagen meisterte man die schlimmsten Wochen. „Zur Not hätte ich auch mein Motorrad verkauft“, erzählt der Stralsunder, der seit 2016 selbstständig ist.

Jody Strübing (29) arbeitet für die Stralsunder Taxi-Firma Bohun. Nach Wochen des Stillstands nimmt auch in der Hansestadt das Taxi-Geschäft langsam wieder Fahrt auf. Quelle: Christian Rödel

Furcht vor einer zweiten Corona-Welle

In die Zukunft schaut Bohun mit gemischten Gefühlen. Das Geschäft laufe ganz allmählich wieder an, doch gerade die Maßnahmen zum Infektionsschutz müsse man ernst nehmen. Das betont auch Semler aus Sicht des Landesverbandes für das Taxi- u. Mietwagengewerbe MV. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle ist allgegenwärtig. „Wir kommen langsam wieder auf die Beine. Ein erneuter Rückschlag wäre fatal“, unterstreicht der Rostocker, der seit 30 Jahren Taxifahrer ist.

Von Volker Penne