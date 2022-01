Taxifahrerin „Lady D.“: Stralsunder Kunden schwärmen von ihr – was über sie bekannt ist

Stralsund

Die Taxifahrerin Diana Schmidt lebt noch nicht lange in Stralsund. Dennoch ist sie vielen Hansestädtern mittlerweile gut bekannt. Denn die 42-Jährige, die gebürtig aus Bad Hersfeld (Hessen) stammt, bedient Tag für Tag oft eine spezielle Klientel: die Nachtschwärmer der Hansestadt. „Ich fahre lieber in der Nacht“, sagt sie. Die Leute bedanken sich bei ihr regelmäßig für die nächtliche Mitfahrgelegenheit. Dieses Feedback spiegelt sich sogar in den Google-Bewertungen von Taxi Bohun – für dieses Unternehmen fährt sie – wider. „Fahre nur nachts, also mit der jungen Dame. Immer superfreundlich, pünktlich, einfach eine herzensgute Frau“, schreibt ein User. Ein weiterer: „Auf Lady D. ist immer Verlass! Immer pünktlich, immer da, wenn man sie braucht!“ Oder auch: „Kein Problem mit dem Hund. Und die Dame, die uns öfter fährt, ist top.“

Wie „Lady D.“ nach Stralsund kam

Doch wie kam „Lady D.“ eigentlich nach Stralsund? „Ich wollte immer am Meer leben und arbeiten“, sagt sie. „Zuvor zog ich deshalb von Hessen nach Wilhelmshaven. Da war ich schon glücklich. Doch dann habe ich Urlaub auf Usedom gemacht und gesehen, dass es auch richtig schöne Strände in Deutschland gibt – und blaues Wasser.“ In die Ostsee habe sie sich sofort verliebt. Zurück in Wilhelmshaven grübelte sie, wo sie hingehen könnte. „Kiel war mir zu groß. Erst wollte ich nach Flensburg. Doch dann sah ich im TV einen Stralsund-Krimi. Mit wunderschönen Luft- und wunderschönen Naturaufnahmen.“ Im August 2019 nahm sie die Hansestadt näher unter die Lupe, zwei Monate später zog sie an den Sund – und fing zuerst als Callcenter-Agent bei Majorel an. „Da bin ich gleich Vollzeit eingestiegen. Habe mich dann aber umgeschaut – und bin über die guten Google-Bewertungen dann auf Taxi Bohun gestoßen. Vier Wochen später fuhr sie ihre erste Schicht. Seit Mitte 2020 konzentriert sie sich voll auf den Taxibetrieb. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Natürlich weiß ich, dass die schöne Natur auf dem Darß und auf Rügen war. Aber alles ist in der Nähe von Stralsund.“ Und der Krimi habe gereicht, um sie an den Sund zu locken.

Sie liebt die Nachtschicht – und die Nachtschwärmer lieben sie

Meistens bedient sie von 18 Uhr abends bis 3 Uhr morgens die Kunden. „Wenn es Vorbestellungen gibt, bin ich auch länger unterwegs.“ Und auch ihr machen die Fahrten Spaß. „Ich bin schon seit mehr als 15 Jahren im Geschäft. So tolles Publikum wie hier habe ich noch nie erlebt. Man wird wertgeschätzt. Wenn ich mal nicht gefahren bin, sagen die Leute, dass sie mich ,vermisst’ haben. Oder: ,Schön, dass du wieder da bist.’“ So etwas erfülle natürlich ihr Herz.

Auch wenn sie keine Familie mehr hat, fährt sie gern nach Bad Hersfeld oder Wilhelmshaven zurück. Dort hat sie viele Freunde – und in ihrer alten Heimat gibt es das legendäre „Lotusfest“.

Von Kay Steinke