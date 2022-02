Hiddensee

Immer noch Stillstand auf der Insel Hiddensee. Die Ostseeinsel ist nach der Beschädigung eines Seekabels bei Bauarbeiten vom Telekommunikationsnetz seit Mittwoch weitgehend abgeschnitten worden. Wie Bürgermeister Thomas Gens mitteilte, hatte das Schiff, das die neue Breitbandleitung des Zweckverbandes (ZWAR) nach Hiddensee verlegt, das bestehende Seekabel durchtrennt. Den Schaden führte der ZWAR auf fehlerhafte Positionsangaben der Telekom bezüglich des Kabels zurück.

Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Ärzte und Einsatzkräfte auf der Insel haben demnach nun keine Kontaktmöglichkeiten mehr. Die Inselverwaltung behalf sich zunächst mit einer vom Festland versorgten Funkverbindung per Hotspot.

Techniker sind unterwegs

Ein Arbeitsteam der Telekom war am Donnerstag dabei, das Seekabel zu bergen und oberhalb des Wassers zu reparieren. „Das Kabel im Wasser zu reparieren funktioniert nicht, zumindest nicht auf die Schnelle“, sagt der Bürgermeister. Am Freitag war deshalb immer noch keine Besserung in Sicht. Aber: „Wir haben Kontakt zu Edis und Telekom aufgenommen, die unterwegs zur Insel sind“, sagte Thomas Gens am Mittag. Versucht werden soll nun, die im Bodden liegende Leitung auf Rügen sowie auf Hiddensee an das Telekomnetz anzubinden.

„Es kommt nun darauf an, wie der Zustand der Leitung ist. Die muss aber in Trent auf der Insel Rügen angebunden werden. Dazu ist es erforderlich, ein mehradriges Kabel einzublasen“, sagt er. Es gibt Hoffnung für die Einwohner. Wenn laut Bürgermeister dieses Vorhaben funktioniert, ist am Freitag oder am Sonnabend der Schaden behoben. „Wir haben alles vorbereitet und sorgen dafür, dass die Technik so schnell wie möglich nach Hiddensee kommt.“

„Es ist wie ein Blackout“

Eile ist auch geboten, denn weder Arzt noch Polizei sind zu erreichen. „Es ist wie ein Blackout und auch für die Privatleute nicht ganz einfach. Wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt erleidet, besteht noch nicht einmal die Möglichkeit, den Arzt anzurufen. Informationen bekommt er derzeit nur über einen Piper“, so Thomas Gens.

Wie die Bürger in diesen Tagen mit dem Problem umgehen, erzählt Susanne Schwarz, die die Galerie „Haus am See“ betreibt. „Kein Telefon, kein Internet. Ich kann derzeit weder Anfragen für Hochzeiten entgegennehmen noch Bankgeschäfte online machen“, sagt sie. Sie wollte die Miete für den Monat Februar überweisen. „Das ist nun nicht mehr möglich.“ Sie hatte auch von Urlaubern erfahren, dass sie Probleme haben, denn auch der Geldautomat auf der Insel ist nicht funktionsfähig. „Ich hoffe, dass die Leitung so schnell wie möglich repariert wird“, sagt sie.

Kabelfräse Nessie 2 hat Glasfaserkabel verlegt

Eine gänzlich andere Perspektive hat man beim ZWAR. Hier informierte man in einer Pressemitteilung über die erfolgreiche Verlegung des Glasfaserkabels nach Hiddensee. „Damit wird die Versorgung mit schnellem Internet auf dem „söten Länneken“ für die Zukunft gesichert“, heißt es. Mit der Kabelfräse „Nessie 2“ sei die Querung der 2 km Wasserlinie in vier Arbeitstagen gelungen. „Das auf Ketten fahrende Verlegaggregat begann in Seehof bei Schaprode, passierte nördlich die Fährinsel und landete das Kabel auf der Insel Hiddensee an“, so die Mitteilung. „Dabei waren Wassertiefen von 1,50 m bis 3,50 m (Fahrrinne) zu bewältigen.“ Dass dabei auch das Telekom-Kabel in Mitleidenschaft gezogen wurde, fand nur Randbeachtung: „Zum Leistungsumfang gehört auch die genaue Einmessung des Kabels. Wie wichtig dies ist zeigt die Zerstörung eines Seekabels der Telekom, was zum Ausfall der Telefon- und Internetverbindung auf Hiddensee geführt hat.“

NDR-Wetterstudio sendet vom Dänholm aus

Auch Stefan Kreibohm vom NDR-Wetterstudio hat mit dem Ausfall zu kämpfen. „Ich arbeite derzeit von der Insel Rügen aus“, sagt er. „Zu Hause habe ich mein Notebook, da laufen die Daten ein. Theoretisch könnte ich den Wetterbericht von überall aus machen.“ Die Insel Hiddensee bildet traditionell die Kulisse für die Wetterschalten des Nordmagazins, für die Folge am Freitag hat sich der Wetterexperte als Drehort den Dänholm ausgesucht. „Am Sonnabend werde ich wieder auf die Insel fahren und mal schauen, ob eine Verbindung mit dem Handy möglich ist“, erzählt der Meteorologe. „Aber es nutzen ja vermutlich jetzt alle auf der Insel das Handy, insofern wird das Netz bestimmt gut ausgelastet sein.“

2008 gab es Stromausfall dank Kabelschaden

Es ist nicht das erste Mal, dass Hiddensee „gekappt“ wird. 2008 war die Insel von einem rund 14-Stündigen Stromausfall betroffen. Hier war das Stromkabel zwischen Rügen und Hiddensee defekt, die Schadstelle zu finden gestaltete sich auch hier sehr schwierig. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat Handlungsempfehlungen für den Fall eines Notfalls zusammengestellt. „Sollten sie im Falle eines Notfalls den Notruf nicht erreichen können, so wenden sie sich bitte an eines der nächsten Feuerwehr-Gerätehäuser in den Orten: Kloster, Vitte oder Neuendorf. Dort wird man den Notruf entgegennehmen und an die Integrierte Leitstelle weiterleiten.“

Von Mathias Otto