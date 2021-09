Tempo 50 mit dem Einkaufswagen: Jugendliche aus Stralsund bauen günstiges Gokart

Stralsund

Mit Schweißgerät, Flex und Schraubenschlüssel haben zwei Jugendliche aus Stralsund einen Einkaufswagen zu einem Gokart umgebaut. „Die Idee ist entstanden, als ich Max ein Bild von einer Seifenkiste geschickt habe, auf die ein Einkaufswagen geschnallt war“, erzählt Arthur Warnkross. Max Kleemann fügt darauf hinzu: „Da meinte ich dann: ‚Das können wir auch, aber wir machen’s mit Motor.‘“ Nach einigen durchgearbeiteten Wochenenden und zwischendurch ein wenig Frustration schafft die eigene Seifenkiste der beiden Tischler-Azubis dann über 35 km/h. Bis hierhin war es aber ein holpriger Weg.

9-PS-Motor verbaut

Nach den ersten Überlegungen zu benötigten Teilen, Kosten und der Frage, wo man das alles überhaupt herbekommt, hat sich Arthur darangesetzt, einen Plan zu zeichnen. Das Kernelement, den Einkaufswagen, haben die zwei nach eigenen Angaben gefunden. „Ich habe überlegt, wie groß und schwer welche Teile sind und wie Gewicht und Kraft verteilt sein müssen“, erklärt der 19-jährige. Währenddessen hat sich der 18-jährige Max mit der Auswahl des Motors beschäftigt. Das meiste, zum Beispiel Räder, Lenkrad und der doch schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogene Sitz, sind gebrauchte Kartteile aus dem Internet. Der 9 PS Allround-Motor und der Stahl für den Rahmen sind neu.

Bei der Lenkungen halfen Maschinenbau-Studenten

Funken sprühen in der hauseigenen Werkstatt: Arthur Warnkross arbeitet am "Einkaufswagen-Gokart". Quelle: Arne Lehmann

Eben diesen Rahmen haben sie als allererstes passend unter den Einkaufswagen gebaut. Besonders stolz hebt Arthur das Stabilitätskreuz in dessen Zentrum hervor. Das Schweißen hat er im Praktikum bei einer Schlosserei gelernt. Stück für Stück haben sie sich danach an den anderen Teilen weitergearbeitet: Scheibenbremse für die Hinterachse, Aufhängung für den Motor, eigens angefertigte Pedale. Gerade am Anfang muss man dabei natürlich auch manchmal improvisieren: „Erstmal haben wir auf gut Glück probiert“, meint Arthur. Erstmal hat das auch relativ gut funktioniert, wäre da nicht eine Sache gewesen: „Wir waren quasi fertig und hatten richtig Lust loszufahren“, erzählt Max „beim Testen haben wir dann aber festgestellt, dass die Lenkung gar nicht funktioniert. Das ging weder vorwärts noch rückwärts. Dann haben wir fast alles wieder auseinandergenommen.“ Da diese Sache dann doch etwas komplizierter war, wurden zwei Maschinenbaustudenten der Stralsunder Hochschule zur Hilfe geholt. „Zu viert haben wir dann überlegt, was man da machen kann.“

Mit etwas mehr als 1000 Euro zum eigenen Go-Kart

Nach einigen Fotos, Videos und Telefonaten war aber schließlich eine Lösung gefunden und das Kart fahrtauglich. Statt anfänglich geschätzten 800 € hat es nun 1.400 € gekostet. „Wir haben an alles gedacht, allerdings wurde alles teurer als gedacht“, meint Max. Für das Geld bekommt man zwar auch ein fertiges gebrauchtes Gokart, „Dafür haben wir jetzt aber auch ein komplett eigenes.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Tempo 50 unterwegs – aber nur über Privatgrundstücke

Danach ging das Gefährt noch durch eine Optimierungsphase. Mittels einer anderen Übersetzung wurde zum Beispiel die Geschwindigkeit erhöht. „Mit dem neuen Ritzel kommen wir nun auf um die 50 km/h“, meint Arthur. Zu guter Letzt sollte das einstige Kernelement, der Einkaufswagen, sogar ganz weg: „weil es dann besser aussieht.“ Dafür bekommt das Kart noch eine Stoßstange, Seitenschweller - „und einen Heckspoiler“, sagt Arthur grinsend. Nur die Frage, was man denn nun eigentlich damit machen will, ist noch nicht so ganz geklärt, weil Deutschland auf seinen Straßen mit Selbstgebautem grundsätzlich sehr streng ist. Also bleiben nur Privatgrundstücke zum „eine Runde drehen.“

Von Arne Lehmann