Stralsund

Der Tenor Björn Casapietra (51) ist in Stralsund wohl bekannt. Am 13. November gastiert er mit einem Pianisten in der Stralsunder Jakobikirche. Das Programm trägt den Titel „Himmelslieder“.

Welche Stücke das genau sind, wie der Sänger den Lockdown erlebte und welche wunderbare Erinnerung er an Stralsund hat, erzählt der 51-jährige Deutsch-Italiener im OZ-Interview.

Sie sind schon seit August auf Tour. Wie läuft’s?

Björn Casapietra: „Ich bin zurzeit in einer unfassbaren Form. Es klingt nach Selbstlob, aber ich kann es nicht anders sagen, da die Konzertbesucher immer drei-, vier- oder fünfmal hintereinander aufspringen und Zugaben fordern. Wir geben alles, was wir haben und die Abende enden mit stehenden Ovationen.

Es ist Ihre erste Tour seit Beginn der Corona-Pandemie. Wie sehr haben Sie es vermisst, auf der Bühne zu stehen?

Ich habe eineinhalb Jahre auf der Couch gesessen und konnte keine Konzerte geben. Wie sehr man etwas liebt, merkt man meistens erst, wenn man es nicht mehr hat. Die Auftritte haben mir sehr gefehlt. Aber jetzt fühle ich mich wie ein Stier, der vor einem roten Tuch steht und mit den Hufen scharrt.“

Infos zum Konzert Das „Himmelslieder“-Konzertvon Björn Casapietra in der Stralsunder Jakobikirche, Jacobiturmstraße 28, am Sonnabend, dem 13. November, beginnt um 19 Uhr. Karten gibt telefonisch unter 01806 / 57 00 70. Es gelten die 3G-Regeln, das heißt, Zutritt haben geimpfte, genesene und negativ getestete Personen. Am Einlass sollen Corona-Tests zu haben sein. Das Konzert sollte ursprünglich im vergangenen Jahr im Dezember stattfinden. Damals gekaufte Tickets haben ihre Gültigkeit behalten.

„Ich merkte, dass der Sinn im Leben fehlte“

Eineinhalb Jahre auf der Couch – für einen energiegeladenen Künstler wie Sie muss das doch furchtbar gewesen sein, oder? Wie ist es Ihnen ergangen?

Auch wenn es Volkssport in Deutschland ist, das eigene Land oder die Regierung schlecht zu machen: Wir leben im großartigsten Land der Welt. Ich habe sehr viel Unterstützung bekommen. Denn vor Corona hatte ich eine Jubiläumstour und die war überall ausverkauft, teilweise mit tausenden Menschen. Auf Grundlage der Einnahmen erhielt ich 75 Prozent als Hilfe – das war eine Menge Geld. Das musste zwar auch lange reichen, aber Geld war in der Zeit nicht das Problem, sondern eher eine Art Verwahrlosung. Ich habe nicht nur zwei Gläser Wein am Abend getrunken, sondern auch mal eine ganze Flasche. Ich merkte, dass der Sinn im Leben fehlte. Da war das Gefühl, für nichts gut zu sein. Ich habe meiner Tochter beim Homeschooling geholfen. Man kann fast sagen, dass ich auf diese Weise mein Abitur nachgeholt habe (lacht). Letztlich fühlte es sich aber so an, als wäre ich vor einer Depression weglaufen, die mich allerdings nie erreicht hat. Die Zeit war nicht so schlimm, aber schön war sie auch nicht.

Björn Casapietra ist ein energiegeladener Typ. Quelle: Agentur

Welche Rolle spielt Musik in so einer Situation?

Ich glaube, Musik hat im Moment den Auftrag, zu heilen. Denn wir alle hatten sehr viel Angst in der vergangenen Zeit. Zuerst hatten wir Angst vor einem tödlichen Virus – völlig zurecht, es sind fast 100 000 Menschen alleine in Deutschland an Corona gestorben. Dann hatten wir Angst um das Geschäft oder den Job. Dann hatten wir Angst vor den Impfungen, dann vor den Nebenwirkungen ... Musik kann da Kraft und Zuversicht geben.

Lieder sollen die Seele warm werden lassen

Welche Lieder werden in Ihrem Programm sein?

„Ave Maria“ von Franz Schubert, „Hallelujah“ von Leonard Cohen, die Vertonung von Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ – ein kraftspendendes Gedicht, das er in einer KZ-Zelle geschrieben hat. Außerdem „Imagine“ von John Lennon, „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel und viele mehr. Diese Lieder wurden dafür geschrieben, es Menschen in der Seele warm werden zu lassen. Ich will nicht nur für die Ohren singen, sondern für die Seele, fürs Herz. Ich möchte, dass die Zuhörer die Taschentücher herausholen, wenn ich „Ave Maria“ singe. Ich will den Menschen Hoffnung geben, ihnen Mut machen.

Sie sind nicht zum ersten Mal in Stralsund. Gibt es eine besondere Erinnerung, die Sie mit der Stadt verbinden?

Vor einigen Jahren hatte ich die große Ehre, in der Störtebeker Brauerei vor dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck zu singen. Bei meinen Auftritten bin ich auch immer ein bisschen politisch. Ich erwähne zwar keine Parteinamen, aber ich versuche, daran zu erinnern, dass in den letzten 80 Jahren nicht Hass und Hetze dieses Land stark gemacht haben, sondern Empathie, Liebe und Mitgefühl. Wir werden nicht durch Fremdenfeindlichkeit und Rassismus an Größe gewinnen, sondern dadurch, anderen zu helfen. Herr Gauck kam später hinter die Bühne und sagte: „Ich hätte es nie für möglich gehalten, solche Worte bei so einer Veranstaltung zu hören. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken.“ Das ging runter wie Öl, ein großes Kompliment. Alleine deswegen bekomme ich immer rote Herzchen in den Augen, wenn ich Stralsund höre. Jetzt freue ich mich auf die Stadt, ich will Stralsund erobern!

Von Kai Lachmann