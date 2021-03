Testfahrt der Crystal Endeavor: Dann könnte die Expeditionsyacht Stralsund verlassen

Mehr als 1000 Schiffbauer arbeiten in Stralsund täglich an der Fertigstellung der Crystal Endeavor. Das erste Luxuskreuzfahrtschiff könnte den Ausrüstungskai bald verlassen.

Arbeiter arbeiten am Ausrüstungskai der MV Werften am Standort Stralsund an der Expeditionsyacht „Crystal Endeavor“. Quelle: Stefan Sauer