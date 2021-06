Stralsund

Die Pläne für den Umbau der Obdachlosenunterkunft (OLUK) in der Mühlenstraße 10 im Stralsunder Stadtteil Grünhufe sind fertig. Der Träger der Einrichtung, der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund, plant hier ein besonderes Projekt. „Wir wollen obdachlose Menschen künftig gezielter dabei unterstützen, dass sie schneller wieder in einen strukturierten Alltag im eigenen Obdach zurückfinden“, sagt Andreas Hoth, Leiter der OLUK.

Das Interesse daran ist bei den Bewohnern der OLUK durchaus groß. Am Sonnabend der vergangenen Woche hat die OSTSEE-ZEITUNG an dieser Stelle Peter und Jürgen vorgestellt, zwei Männer, vom Schicksal gebeutelt und dennoch optimistisch, dass sie mithilfe des DRK-Projekts wieder Fuß fassen könne in eigenen vier Wänden.

Interessenten gibt es bereits

Mithilfe einer Trainingswohnung, die erst noch geschaffen werden muss, sollen obdachlose Menschen wie Peter und Jürgen fit gemacht werden für den Stralsunder Wohnungsmarkt. Andreas Hoth und seine Mitarbeiter wollen ihnen in dieser geschützten Räumlichkeit die Möglichkeit anbieten, mit Unterstützung ein Training zu absolvieren, das am Ende in eine eigene Wohnung führt.

Keine leichte Aufgabe. Hoth weiß um die Schwierigkeiten, die seine Bewohner auf der Wohnungssuche haben. „So mancher ist verschuldet, hat einen negativen Eintrag bei der Schufa, das sind nicht unbedingt gute Voraussetzungen, um beim Vermieter zu punkten“, sagt Hoth.

Doch was halten Stralsunds große Vermieter selbst von dem Projekt und kann man sich dort vorstellen, den Menschen aus der Mühlenstraße 10 nach erfolgreich absolvierten Training eine Wohnung anzubieten?

SWG reagiert mit Sozialarbeitern auf Probleme

Bei der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft (SWG) kennt man die Wege, die in die Obdachlosigkeit führen können. Irgendwo zwischen 10 und 20 liegt die Zahl der Wohnungen, die im Jahr geräumt werden müssen. „Bis zu diesem letzten Mittel ist es aber ein langer Weg“, sagt Kathrin Maaß, Geschäftsführerin. Die SWG beschäftigt zwei Sozialarbeiter, die bereits auf die ersten Signale von Problemen reagieren und auf die Mieter zugehen.

„Im Gespräch wird versucht, die Ursachen für ausgefallene Mietzahlungen zu erkunden und gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten, aber auch in Zusammenarbeit mit Jobcenter oder Jugendamt Hilfe zu organisieren“, so Maaß. Nicht immer ist das erfolgreich, wenn etwa betroffene Mieter nicht mitziehen. 90 Prozent der Räumungen erfolgen letztlich wegen Vandalismus, Ruhestörungen oder Bedrohungen anderer Mitbewohner bzw. Gesundheitsgefährdungen.

Sinnvolles Testwohnprojekt

Das Testwohnprojekt der Obdachlosenunterkunft ist aus Sicht von Kathrin Maaß durchaus ein sinnvolles Vorhaben. „Hier wird sich um die Menschen gekümmert“, sagt sie. Wenn also das DRK mit einem der Testkandidaten nach erfolgreich bestandener Bewährungsprobe bei der SWG vorsprechen würde, hätte dieser eine Chance? „Wir würden ihn nicht wegschicken, aber schon genau hinschauen, ob das ein potenzieller Mieter für uns sein kann“, so die Geschäftsführerin.

WGA hat Erfahrung mit sozialen Projekten

Bei der Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“ (WGA) lehnt der Vorstand das Ansinnen ebenfalls nicht gleich ab. „Wir arbeiten mit dem Kreisdiakonischen Werk bei einem ähnlichen sozialen Projekt zusammen“, sagt er. Dabei geht es um Jugendliche, die nach erfolgreicher psychologischer Behandlung den Kontakt mit ihrem bisherigen Lebensumfeld vermeiden sollen. Die WGA versorgt die betreuten Wohngruppen mit Wohnraum. „Wenn das DRK da also auf uns zukommen sollte, würden wir schon jeden einzelnen Fall prüfen, ob er zu uns passt und wie die Prognosen aussehen“, sagt Silbermann und verweist auf den Genossenschaftscharakter. Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft entscheidet über die Vergabe jeder einzelnen Wohnung.

Wohngeld an Mitwirkung gebunden

Aber ist nicht jemand, der vom Amt mit Wohngeld versorgt wird ein sicherer Mieter in den Augen des Vermieters? „Das klingt einfacher, als es sich in der Praxis mitunter darstellt. Denn der Betroffene hat dem Amt gegenüber auch eine Mitwirkungspflicht“, sagt der WGA-Chef und weiß, dass es da auch schon mal hapert. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit den Genossenschaftsanteilen, mithilfe derer Mieter Mitglied werden.

Aus Sicht von Steffen Silbermann wäre es also wichtig, dass das DRK, bzw. die Obdachlosenunterkunft mit der Genossenschaft frühzeitig Kontakt tritt, damit man gemeinsam einen Weg und eine Lösung findet für erfolgreiche Testwohner.

Gute Zusammenarbeit mit dem DRK

Bei der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Volkswerft betont Vorstand Heike Mau: „Vom Grundsatz her kann jedem geholfen werden. Dafür arbeiten wir mit dem DRK gerne weiter gut zusammen.“ Doch auch hier der Hinweis: „Wir sind an unsere Satzung gebunden. Jeder, der hier wohnt, muss Genossenschaftsmitglied sein. Er hat damit Zugang zu allen Vorteilen, die die Genossenschaft bietet“, sagt Heike Mau. „Deshalb prüfen wir, wie bei anderen auch, die wirtschaftlichen Verhältnisse, bevor eine Entscheidung gefällt wird.“

Bis solche Entscheidungen jedoch nötig werden, muss in der Obdachlosenunterkunft erst einmal die Trainingswohnung eingerichtet werden. Diese wird in den bisherigen Räumlichkeiten der DRK-Kleiderkammer entstehen. Die Kleiderkammer selbst wird es im Haus weiterhin geben. Sie zieht in das Souterrain um. Auch das muss dafür umgebaut werden. Ende des Jahres sollen die ersten Mutigen in die Trainingswohnung einziehen.

Weitere Spender unterstützen das DRK-Projekt Der aktuelle Stand auf dem DRK-Spendenkonto lag am Freitagnachmittag bei 2260 Euro. Das Spendenziel für den Umbau der Trainingswohnungen in der Obdachlosenunterkunft des DRK liegt bei 24 000 Euro. Spendenschluss ist der 26. Juni. Für die Trainingswohneinheit spendete Hans-Jürgen Lüdtke 15 Euro. Mit 20 Euro hilft Diana Wittig und 25 Euro kommen von Jörg Ramthun. Mit 30 Euro unterstützen das DRK-Projekt Sabine und Roland Still, Kai Nitsch sowie Monika Eberhardt. 50 Euro für den Umbau der Obdachlosenunterkunft kommen von Sören Baumeister. Kerstin und Volko Krause spenden 100 Euro. Wer obdachlosen Menschen ebenfalls dabei helfen möchte, ihre Chancen auf dem Weg zu einer eigenen Wohnung zu verbessern, der kann hier spenden: Kontoinhaber: DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V., Konto: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE54 1505 0500 0112 2476 01; Verwendungszweck: „Umbau OLUK“ sowie eine Adresse zur Übersendung einer Spendenquittung, falls gewünscht. Die Lokalredaktion Stralsund der OSTSEE-ZEITUNG wird das Vorhaben weiter redaktionell begleiten und dazu auch die Namen der Spender veröffentlichen. Wer anonym spenden möchte, sollte das im Verwendungszweck der Überweisung kenntlich machen.

