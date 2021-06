Stralsund

Die Hansestadt Stralsund und das Helios Hanseklinikum schließen am 25. Juni um 18 Uhr das Testzentrum im Rathauskeller am Alten Markt – vorerst. Grund dafür ist die gerade in Kraft getretene neue Corona-Landesverordnung. „Durch den Wegfall der Testpflicht in vielen Einrichtungen ab 25. Juni wird es zu deutlich weniger Testungen kommen“, so die Prognose von Klinikgeschäftsführer David Kayser.

Test nur noch für Disko und Hotel nötig

Lediglich für den Diskobesuch und die Hotelanreise besteht nach wie vor Testpflicht. Wer einen solchen braucht, kann weiterhin das Testzentrum auf dem Gelände Krankenhaus West in der Rostocker Chaussee 70 ansteuern. Von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 18.30 Uhr sind dort Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests möglich.

Dank an alle Helfer

Für Oberbürgermeister Alexander Badrow steht fest: „Mein Dank gilt dem Hanseklinikum sowie allen Helferinnen und Helfern für ihr enormes Engagement beim Auf- und Abbau sowie beim Betrieb unserer Testzentren am Alten Markt und in Andershof. Hier haben viele Menschen in kürzester Zeit und mit großem Einsatz an einen Strang gezogen – und einmal mehr bewiesen: Stralsund hält zusammen.“

Sollten sich die Rahmenbedingungen wieder ändern, werden Hansestadt und Hanseklinikum erneut flexibel darauf reagieren und das Testzentrum in der Altstadt reaktivieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Helios und Hansestadt.

Von Ines Sommer