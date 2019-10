„The Voice of Germany“: Darum hat sich Stralsunds Stimmwunder „Charly“ für Rapper Sido entschieden!

Stralsund/Negast

Was für ein emotionaler Tag für Sängerin Sophie-Charlotte Lewing! Die 19-Jährige aus Negast bei Stralsund hat bei der Pro7-Castingshow „ The Voice of Germany“ am Donnerstagabend mit ihrer Version einer Elvis-Presley-Nummer gleich zwei Coaches überzeugt. Damit hat „Charly“ die Blind Auditions überstanden und lässt sich nun im weiteren Verlauf der neunten Staffel von Rapper Sido coachen. Eine strittige Entscheidung, die auf dem privaten Public Viewing im Negaster Seehotel von den rund 50 Gästen heiß diskutiert wurde.

Public-Viewing stand auf der Kippe

Charlys großer Tag begann jedoch mit einer Schocknachricht. Das geplante Public Viewing drohte zu platzen. Der Grund war eine versehentliche Doppelbelegung des Gemeindehauses in Steinhagen. „Dort fand eine Hochzeit statt“, erklärt Katrin Lewing, die Mutter von Charly. „Die hatte natürlich Vorrang, weil wir uns erst kurzfristig um das Public Viewing kümmern konnten.“ Doch Katrin Lewing, die während der Sendung zwei Mal zum Taschentuch greifen musste, um Freudentränchen zu trocknen, konnte mit Unterstützung der Gemeinde das TV-Event für ihre Tochter retten. Das Public Viewing wurde in einen Raum des Negaster Seehotels verlegt. Dort zeigte sich, dass Charly nicht nur eine unglaubliche Stimme hat, sondern auch eine echte Macherin ist. Für ihre Gäste schleppte die Voice-Sängerin Sessel, servierte mit Mutter und der großen Schwester zusammen Sekt, Cola und zahlreiche Erdnussflips.

Alle helfen mit, auch der stellvertretende Bürgermeister

Damit die Sendung auf der großen Leinwand geguckt werden konnte, packte selbst Roland Schmidt, der stellvertretende Bürgermeister von Negast, mit an. „Ich freue mich natürlich riesig für Charly“, sagt er. „Für uns alle ist es schön, dass sie dabei ist und wir das Public Viewing hier in der Gemeinde realisieren können. Anfangs hatten wir zwar ein paar technische Probleme, aber zur Sendung lief alles.“

Immer wenn Charly auf der Leinwand zu sehen war, jubelte das Publikum. Dabei sehnten alle die Entscheidung herbei: Für welchen Coach würde sich Charly nach dem Auftritt entscheiden? Mit der kosmopolitischen Künstlerin Alice Merton und dem Rapper Sido buhlten gleich zwei Berühmtheiten um die „Wunderstimme vom Strelasund“. Merton, dem mit dem Superhit „No Roots“ 2016 der Durchbruch gelang, versprach, Charlys Gesang noch besser zu machen. Sido hingegen feierte ihre Stimme – und die gemeinsame Liebe für Rock ’n’ Roll.

Darum entschied sich „Charly“ für Sido

Da Charly besser mit Jungs kann, entschied sie sich für Sido („Mein Block“, „Tausend Tattoos“). Der Rapper ist eines der Aushängeschilder des deutschen Hip-Hop. Dieses Jahr sucht er zum ersten Mal bei „ The Voice of Germany“ nach dem besten Gesangstalent des Landes. Als Sänger und Produzent hat er selbst bereits zahlreiche Awards gewonnen, darunter den MTV Europe Music Award und zwei Echos.

„Sido war für mich einfach eine ehrliche Person“, sagt Charly. „Er war sympathisch, direkt und hat gesehen, dass ich das lebe. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ich würde auch gerne mal mit Alice Musik machen, aber Sido wird mich vermutlich richtig hart testen und auf die Probe nehmen. Da habe ich richtig Bock drauf.“ Auch für Charlys besten Freund Till Schippers (21), der sie zum Dreh begleitet hatte, konnte die Wahl nur auf Sido fallen. „Für mich war es schön, sie so auf der Bühne aufgehen zu sehen“, sagt Schippers. „Sonst war sie immer sehr zurückhaltend. Das war jetzt anders. Sie konnte sie sein. Wir alle hinter der Kulisse waren aufgeregter als Charly. Sie hatte schon immer mehr mit Jungs zu tun als mit Mädchen. Daher war für mich klar, dass sie mit Sido den besten Kontakt entwickeln könnte.“

Mutter Lewing glaubte an Alice Merton

„Ich habe geglaubt, dass sie zu Alice geht“, sagt ihre Mutter Katrin Lewing. „Ich kann gar nicht sagen, warum sie zu Sido gegangen ist. Er ist wohl gerecht, hat viel erreicht und aus ihrer Sicht ein echter Macher.“ Ob der Rapper wirklich eine gute Wahl sei, würde sich im Verlauf der Sendung schon noch zeigen. „Jedenfalls ist es toll, dass meine kleine Bauchtänzerin uns dieses Erlebnis ermöglicht hat“, sagt Mutter Lewing. „Wir hatten einen unglaublichen Sommer!“

So klingt die „Voice of Vorpommern“:

Zuschauer irritiert: Kommt „Charly“ von Rügen?

Für Irritation sorgte eine Aussage von Charly im Intro-Video. „Na toll! Im Vorgespräch sagt sie, dass sie aus Stralsund kommt. Und vor den Coaches stammt sie auf einmal von Rügen. Sehr eigenartig“, schrieb Michael Schöpe auf der Stralsunder Facebookseite „Ich war in der Situation vor der Kamera sehr aufgeregt“, erklärt Charly. „Ich komme aus Negast. Und wohne auch bei meiner großen Schwester in Stralsund. Auf Rügen haben wir aber auch einen Camping-Platz. Da bin ich sehr gerne.“

Charlys Top Ten! Diese zehn Künstler inspirieren die 19-jährige „Voice of Vorpommern“, Sophie-Charlotte Lewing aus Negast bei Stralsund. 1. Christina Aguilera 2. Amy Winehouse 3. Lana Del Rey 4. Elvis Presley 5. Rihanna 6. Beyoncé 7. Rammstein 8. Lesha Svik 9. Linkin Park 10. Slipknot

