Stralsund

Mit der englischen Barockoper „Dido and Aeneas“ startet das Musiktheater des Theaters Vorpommern am Sonnabend in Stralsund in die neue Spielzeit.

Das Besondere: Bei der schrillen Inszenierung, mit der Regisseur Dirk Löschner den Stoff von Henry Purcell in die Gegenwart holt, stehen gleich zwei internationale Countertenöre als Gäste auf der Bühne. Was das musikalisch bedeutet und warum er sich in Mecklenburg-Vorpommern so wohl fühlt, erzählt Wahl-Londoner Nils Wanderer im OZ-Interview.

Anzeige

Zur Galerie Szenen aus der englischen Barockoper „Dido and Aeneas“

Sie sind ein Countertenor. Was kann man sich darunter vorstellen?

Weitere OZ+ Artikel

Die Countertenorstimme ist ein Relikt aus der Zeit der Kastraten. Das waren junge Männer, die sich durch einen Eingriff hormonell nicht weiterentwickelt haben, so dass ihre Knabenstimme erhalten blieb. Heute ist das zum Glück nicht mehr der Fall. Die Counterstimme beschreibt einen Mann, der mit Hilfe einer bestimmten Gesangs- und Stimmtechnik sowie durch Veranlagung und Talent in Alt- oder Sopranlage singt.

Haben Sie denn von Natur aus eine hohe Stimme?

Ja, das ist Veranlagung. Trotzdem war meine Sprechstimme schon viel höher und hat sich inzwischen zum Glück ein wenig gesetzt. Beim Studium habe ich damals mit meinem Lehrer entschieden, dass der Countertenor etwas ist, was mich auszeichnet und womit ich mich wohlfühle.

Singen Sie denn verstärkt Frauenrollen oder welche Rollen werden mit Countertenören besetzt?

Im Barock sind es fast alle Helden – also Prinzen oder Feldherren, wie Julius Cäsar. In modernen Opern beispielsweise von Igor Strawinsky oder Benjamin Britten gibt es jugendliche Männer, Hexen, Prostituierte, Könige und viele andere skurrile Rollen. Das genieße ich. Für mich ist mein Stimmfach ein Segen, weil ich überhaupt nicht festgelegt bin. Ich habe schon die bärtige Frau in Strawinskys „ The Rake’s Progress“ gesungen, aber auch einen Julius Cäsar in silberner Rüstung. Genau dieses Spannungsfeld zwischen den Rollen ist es, was mich reizt.

In der aktuellen Produktion „Dido and Aeneas“ am Theater Vorpommern spielen Sie einen Geist mit lila Bart und Rüschenkostüm. Ein zweiter Countertenor ist im Stil der Kunstfigur Conchita Wurst zu sehen. Das wirkt sehr schrill. Wird man als Sänger mit hoher Stimme in solchen Rollen auch schnell in eine bestimmte Schublade eingeordnet?

Es gibt natürlich Produktionen, die den Überraschungsmoment und das Skurrile nutzen. Wenn ich als Julius Cäsar in Rüstung dastehe und hoch singe, berührt es die Menschen ganz anders, als wenn man mich mit Perücke und Bart in ein Frauenkostüm steckt und mich singen lässt. Aber das ist dann als Message gewollt und darf durchaus plakativ sein. Wichtig ist, dass alles authentisch ist. Dann akzeptieren es auch die Zuschauer. Bisher habe ich aber nie schlechte Erfahrungen gemacht.

Schrille Inszenierung am Theater Vorpommern: Countertenor Konstantin Derri aus Valencia als böse Zauberin im Conchita-Wurst-Look in der Oper „Dido and Aenea“" Quelle: Peter van Heesen

Was hat es denn mit der Kunstfigur Conchita Wurst in der Oper auf sich?

Es gibt zwei Rollen, die böse Zauberin und Oberhexe, die mächtigste Figur in der Oper und meine Figur – der gequälte Geist, der Sklave dieser Hexe ist. Bei der Umsetzung sollte die Hexe möglichst androgyn, fast schon dragqueenartig wirken.

Das klingt, als hätte Regisseur Dirk Löschner den Stoff sehr modern in Szene gesetzt.

Auf jeden Fall. Wir bleiben musikalisch der Tradition von Henry Purcell treu. Es gibt auch im Stück wunderschöne traditionelle Kostüme, aber eben auch den Twist ins Moderne. Ich finde es wichtig, dass man versucht, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Oper darf und muss Menschen zum Nachdenken anregen.

Zur Person Nils Wanderer wurde 1993 in Ludwigsburg ( Baden-Württemberg) geboren. Er studierte Gesang und Musiktheater an der Hochschule für Musik in Weimar und ist seit September 2019 Mitglied des Opera Course der Guildhall School of Music & Drama in London. Als Solist konzertiert er regelmäßig mit renommierten Klangkörpern, wie dem London Symphony Orchestra, der Staatskapelle Weimar, der Philharmonie Paris oder dem Teatro Massimo Palermo. Wanderer erhielt die Goldmedaille und den ersten Preis bei der International World Asian Singing Competition in Taipeh und ist mehrfacher Gewinner des Händelwettbewerbes Karlsruhe, sowohl als Sänger als auch als Flötist. Neben seiner Gesangskarriere arbeitet Nils Wanderer als Schauspieler, Choreograph für Theater und Film und ist künstlerischer Leiter des Barock-Ensembles Meridies.

Wie kamen Sie denn zur Musik und zur Oper?

Ich hatte immer schon den Drang, mich auszudrücken und kam mit fünf Jahren in den städtischen Knabenchor. Die ersten Engagements als junger Knabensopran kamen mit sieben. Nebenbei habe ich angefangen, als Leistungstänzer zu tanzen und kleinere Schauspielrollen zu übernehmen. Später habe ich in Weimar Gesang und Musiktheater studiert, zahlreiche Konzerte im In- und Ausland gegeben und als Tänzer mehrere Wettbewerbe gewonnen. Heute ist das ein großer Vorteil für meine Arbeit, da ich mich auf der Bühne nicht nur stimmlich, sondern auch körperlich ausdrücken kann. Gesang, Schauspiel und Tanz: Diese drei Dinge begleiten mich bis heute. Sie sind meine Leidenschaft. Letztlich habe ich das zum Beruf machen dürfen, für was ich brenne.

Bei „Dido and Aeneas“ stehen im Theater Vorpommern nach vielen Jahren das erste Mal gleich zwei Countertenöre auf der Bühne: Konstantin Derri als Zauberin und Sie als Geist.

Ja, das ist wirklich etwas Besonderes. Für mich ist es wunderbar. Man hat nicht oft die Gelegenheit, sich mit anderen Countertenören auszutauschen, zu arbeiten und sich vom anderen inspirieren zu lassen. Obwohl wir beide sehr hoch singen, klingen unsere Stimmen völlig unterschiedlich.

Singen Sie auch im Duett?

Leider nein. Aber wir sind dabei, bis Januar gemeinsam ein bis zwei Konzerte im Norden zu planen. Es kommt ja selten vor, dass zwei Counter zusammen singen – vor allem weil Konstantin aus Valencia kommt und ich aus London. Für uns wäre das eine tolle Möglichkeit, den Menschen unsere Stimmen näherzubringen.

Sie leben ja zurzeit in London. Waren sie vorher schon mal in Mecklenburg-Vorpommern?

Ich war erst einmal in Ueckermünde am Haff. Aber ich fühle mich unfassbar wohl hier. Ich dachte anfangs als Süddeutscher, der das Herz auf der Zunge trägt, werde ich im Norden Schwierigkeiten haben. Aber ich wurde so warm empfangen und bin sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf.

Worauf können sich die Zuschauer bei der Premiere freuen?

Es ist eine sehr schöne kurze intensive Oper, die auch für Leute geeignet ist, die bisher keine Opern-Liebhaber oder Opern-Anfänger sind, weil sie nur eine Stunde dauert. Zudem ist es eine tolle Geschichte mit wunderschöner Musik.

Termine Premiere: 29. August, 19.30 Uhr Großes Haus, Stralsund Weitere Termine:13. September 18 Uhr, Großes Haus, Stralsund;20. September 16 Uhr, Großes Haus Stralsund;26. September 19.30 Uhr, Großes Haus, Greifswald ( Premiere)4. Oktober 18 Uhr, Großes Haus, Stralsund;11. Oktober 18 Uhr, Großes Haus, Greifswald;1. November 18 Uhr, Großes Haus, Greifswald;29. November 16 Uhr, Großes Haus, Stralsund Karten und Infos: www.theater-vorpommern.de

Von Stefanie Büssing