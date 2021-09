Stralsund

Nach über eineinhalb Jahren Pause gibt es wieder ein Handlungsballett am Theater Vorpommern. Denn Sonntag startete dort die Wiederaufnahme von Ralf Dörnens großartiger „Othello“-Inszenierung. Zwar müssen immer noch Abstände in den Zuschauerreihen eingehalten werden, weil die gültige Corona-Verordnung nur 200 statt über 400 Besucher zulässt, dafür dürfen aber die Gesichtsmasken am Platz wieder abgenommen werden.

Außerdem braucht man keinen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis mehr vorzeigen. Und eine Premierenfeier gab es auch wieder. Welch großartige Zugeständnisse.

Neubesetzung machte Anpassung notwendig

Viele Ballettfreunde zog es Sonntag deshalb wohl auch wieder ins Theater, um diesen „Othello“ noch einmal oder erstmals zu sehen, wenngleich er in seiner Wiederaufnahme anders daherkommt, als noch zur ausverkauften Premiere am 1. Februar 2020. „Wir haben die neue Inszenierung etwas ändern müssen, weil wir sie der neuen Besetzung anpassen mussten“, hatte Ballettdirektor Ralf Dörnen bereits vor der Premiere betont.

Die wichtigste Neuerung ist wohl die, dass der dunkelhäutige Kubaner Miguel Rodriguez wegen Wechsel an ein anderes Theater nicht mehr die Rolle des „Othello“ spielt, sondern diese nun von Davide D’ Elia übernommen wurde. Aber der 1993 in Erba (Italien) geborene Tänzer macht seine Sache ebenfalls sehr gut, was das Publikum am Ende auch mit lang anhaltendem Applaus zu würdigen wusste.

Eigene Komposition für das Theater Vorpommern

Insgesamt bot die 13-köpfige Ballett-Crew bei der „Othello“-Wiederaufnahme eine Superleistung auf der Bühne und setzte somit auch zu Beginn der Spielzeit 2021/22 Maßstäbe, was Interpretation, Ausdruckskraft und Harmonie betrifft. Dazu trägt natürlich die auf den Punkt passgenaue Komposition von Michio Woirgardt bei. Man könnte annehmen, dass diese Musik von Anfang an Bestandteil des Balletts gewesen sei.

Dem ist aber nicht so. Denn das Theater Vorpommern hat sie eigens für ihren „Othello“ komponieren lassen. Autor ist nicht irgendein Künstler, sondern einer der im Moment gefragtesten Komponisten und Livemusiker für Ballett und zeitgenössischen Tanz in Deutschland.

Stralsunder Theatergespräche Am Dienstag, dem 28. September, findet um 18 Uhr findet im Stralsunder Rathaus, Löwenscher Saal, eine neue Folge der Stralsunder Theatergespräche statt. Ballettdirektor Ralf Dörnen und die Dramaturgin Barbara Buck werden hier über das Ballett „Othello“ sprechen. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird gebeten unter: gleichstellung@stralsund.de oder h.haase@theater-vorpommern.de

Schon als sich der Vorhang erstmals öffnete und noch kein Tänzer zu sehen war, erzeugten die Klänge aus den Lautsprechern Gänsehaut. Dieses Feeling verstärkt sich natürlich mit der zunehmenden Dramatik auf der Bühne. Auch das Licht (Thomas Haack) und die Ausstattung (Klaus Hellenstein) tragen wesentlich mit dazu bei.

Es ist immer wieder beeindruckend, wie ein Anfang des 16. Jahrhunderts geschriebenes Stück inhaltlich auch heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Denn auch im 21. Jahrhundert begegnen uns im menschlichen Miteinander ja leider oft genug noch Misstrauen, Eifersucht, Intrigen und Neid. Und auch heute gibt es leider kriegerische Auseinandersetzungen und davon traumatisiert heimkehrende Soldaten. Wir brauchen bloß nach Afghanistan zu schauen.

Szene aus der Ballett-Inszenierung "Othello". Quelle: Peter van Heesen

Bei „Othello“ ist es Fähnrich Jago (getanzt von Armen Khachatryan), der sich nach Ende eines Feldzuges von seinem Feldherrn gedemütigt fühlt, weil dieser anstelle von ihm Leutnant Cassio (Vincenzo Vitanza) zum Hauptmann ernennt. Deshalb schürt er Eifersucht zwischen Othello und dessen Ehefrau Desdemona, was letztlich dazu führt, dass dieser sie tötet.

Weitere Inszenierung auf dem Spielplan

„Othello“ wird nicht das einzige Ballett sein, von dem es in der jetzt eröffneten Spielzeit eine Wiederaufnahme gibt. Auch Dörnens Inszenierung „Und die Seele unbewacht“ vom Oktober 2019 wird nochmals zu sehen sein. Premiere dafür ist am 29. Januar 2022 in Stralsund. Man kann nur hoffen, dass alle Ansetzungen auf dem Theater-Spielplan diesmal auch Bestand haben und nicht wieder aufgrund neuer Corona-Bestimmungen abgesetzt werden müssen.

Die nächsten „Othello“-Aufführungen in Stralsund sind am 23. Oktober um 19.30 Uhr, 7. November um 16 Uhr, 16. Januar 2022 um 18 Uhr und am 25. Februar 2022 um 19.30 Uhr.

In Greifswald startet „Othello“ am 26. September um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen sind hier am 10. Oktober um 16 Uhr, am 17. Oktober um 18 Uhr, am 13. November um 19.30 Uhr und am 10. Dezember um 19.30 Uhr.

Von Reinhard Amler