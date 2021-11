Greifswald

Wer Franz Lehárs „Lustige Witwe“ auf die Bühne bringt, sorgt für volle Theater, weil die in Wien uraufgeführte Operette bis heute nichts an Popularität eingebüßt hat. So ist das auch in Greifswald und Stralsund, wo drei von fünf noch in diesem Jahr auf dem Spielplan stehende Veranstaltungen bereits ausverkauft sind. Darunter natürlich auch die Silvesteraufführung am Strelasund.

Sonnabend feierte „Die Lustige Witwe“ in Greifswald ihre Premiere vor ebenfalls vollem Haus. „Mit zwanzig Monaten Verspätung“, wie es Ralf Dörnen, der neue Intendant des Theaters Vorpommern, bei der sich anschließenden Feier hervorhob. Er sei sehr froh, dass das Stück endlich gezeigt werden könne. Dörnen hofft natürlich, dass es so bleibt. Er mache sich nämlich große Sorgen wegen der steigenden Corona-Zahlen, gab er am Rande der Veranstaltung zu.

Schmissige Operettenmelodien bringen Publikum zum Johlen

Diese Sorgen spürte man während der Aufführung beim Publikum zum Glück nicht. Im Gegenteil: Im Parkett und auf den Rängen wurde viel gelacht und gejohlt. Immer wieder gab es begeisternden Zwischenapplaus. Natürlich immer dann, wenn wieder einer der Ohrwürmer aus der Operette erklang: „Heute geh ich ins Maxim“, das „Vilja-Lied“ oder „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“. Manches Klatschen klang dabei wie eine Erlösung nach langer Zeit des Wartens auf schmissige Operettenmelodien.

Dabei bietet die „Lustige Witwe“ ja viel mehr als tolle Musik. Nämlich eine Verquickung von politischen Interessen mit den manchmal ach so großen menschlichen Schwächen ihrer Vertreter. Und somit ist die rasant daherkommende witzig und opulent gestaltete Operette bis heute super-aktuell. Denn in ihr wird ja 1905, als die Premiere in Wien stattfand, ein völlig neues Gesellschaftsbild der Frau aufgezeigt.

Reich gewordener Witwe Hanna Glawari liegen Männer zu Füßen

Der durch den frühen Tod ihres Mannes reich gewordenen Witwe Hanna Glawari (gesungen von Antje Bornemeier) liegen die Männer nur so zu Füßen. Wegen ihres Geldes kann sie tun und lassen, was sie will. Nur eines soll verhindert werden: dass sie sich mit einem Pariser verheiratet und damit ihr Vermögen womöglich außer Landes bringt. Graf Danilo Danilowitsch (Alexandru Constantinescu) wird deshalb beauftragt, alle Heiratskandidaten aus dem Weg zu räumen. Allerdings ist er zunächst noch zu stolz, ihr selber seine Liebe zu gestehen.

Neben der Witwe agiert die junge Valencienne (Franziska Ringe), Frau des Barons Mirko Zeta (Thomas Rettensteiner). Sie lässt sich mit einem anderen Mann, Camille de Rosillon (Semjon Bulinsky), ein und setzt damit ihre Stellung in der Gesellschaft aufs Spiel.

Teils zu viel Erotik ist bei der „Lustigen Witwe“ im Spiel

Regisseur Wolfgang Berthold, der seit dieser Spielzeit auch als Operndirektor am Theater Vorpommern fungiert, ist mit der Inszenierung der „Lustigen Witwe“ ein wunderbares Zusammenspiel gleich mehrerer Sparten des Hauses zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Vorpommern unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Florian Csizmadia gelungen. Die Zuschauer erleben nämlich neben Solistinnen und Solisten des Musiktheaters den Opernchor, sechs Tänzerinnen und Tänzer des Balletts, die Statisterie sowie den Schauspieler Stephan Waak. Er betreibt in Greifswald das Café Koeppen mit angeschlossener Theaterbühne.

Viel Erotik ist bei der „Lustigen Witwe“ im Spiel. Klar, dass solche Freizügigkeit bei vielen Zuschauern gut ankommt. Aber es gab nicht für alles Lob. Vor allem nicht für alle Kostüme. Da scheint Eva Humburg, die bislang nur großartige Bühnenbilder entworfen hat – man denke vor allem an „Dracula“ –, an mancher Stelle ein wenig überzogen zu haben. Darunter leidet die von Wolfgang Berthold im Vorfeld versprochene Glamourösität der Operette ein wenig. Das ist schade.

Im Theater Vorpommern gilt aktuell die 3G-Regel

Im Theater Vorpommern gilt bis auf weiteres die 3G-Regel. Das heißt, von den jeweils rund 440 Plätzen in Greifswald und Stralsund werden pro Vorstellung 200 verkauft. Intendant Ralf Dörnen hält nichts von einem voll besetzten Haus, was bei 2G möglich wäre. Er meint, dass viele potenzielle Besucher dadurch abgeschreckt werden könnten.

Die nächsten Vorstellungen der „Lustigen Witwe“: In Greifswald: 19. November 18 Uhr (ausverkauft), 9. Dezember 19.30 Uhr, 28. Januar 2022 19.30 Uhr, 24. April 2022 18 Uhr, 6. Mai 2022 19.30 Uhr, 22. Mai 19.30 Uhr, in Stralsund: 17. Dezember 19.30 Uhr (Premiere/ausverkauft), 30. Dezember 19.30 Uhr, 31. Dezember 18 Uhr (ausverkauft), 2. April 2022 19.30 Uhr, 29. Mai 2022 16 Uhr, 19. Juni 16 Uhr

Von Reinhard Amler