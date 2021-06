Stralsund/Greifswald

Am Theater Vorpommern hat das große Abschiednehmen begonnen. Nach fast jeder Vorstellung gibt es warmherzige Worte für all jene Ensemblemitglieder, die es ab Herbst auf andere Bühnen zieht.

An die zwanzig Künstlerinnen und Künstler verlassen das Haus. Darunter ist auch Intendant Dirk Löschner, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Ab der Spielzeit 2022/23 wird er als Generalintendant das Theater Plauen/Zwickau in Sachsen leiten.

Intendant selbst als Schauspieler auf der Bühne

Eigentlich wollte Löschner die Spielzeit 2020/21 und damit sein neunjähriges Engagement in Vorpommern mit einer großen Theatershow am 25. Juni in Stralsund und am 26. Juni in Greifswald beenden. Aber Corona ließ das wie so vieles andere nicht zu. Deshalb begnügt sich der Intendant nun mit einer One-Man-Show. In einer Inszenierung von Hannes Hametner kommt er selbst auf die Bühne, als das, was er einst geworden ist: Schauspieler. Er sei es bis heute geblieben, sagt der 54-Jährige, der vor seiner Intendantentätigkeit in Vorpommern ab 2012 bereits Häuser in Detmold und in Stendal in der Altmark leitete.

Szene aus „Endlich Schluss“ Quelle: Peter van Heesen

80 Minuten harter Monolog: Nichts für zarte Seelen

„Endlich Schluss“ heißt das Stück des österreichischen Autors Peter Turrini, das sich Löschner zu seiner Verabschiedung herausgesucht hat. Der etwa 80-minütige Monolog hat es in sich, ist nichts für zarte Seelen. Denn hier geht es um einen erfolgsverwöhnten Mann, der in seinem Leben alle beruflichen und privaten Höhen erklommen hat. Jetzt sitzt er da, der einstige leitende Redakteur einer angesehenen Tageszeitung, hockt einsam in seinem Zimmer, in dem er Türen und Fenster mit Folien verhangen hat. Mit der Pistole an der Schläfe zählt er bis 1000, um anschließend abzudrücken.

Düsteres Stück zum Thema Suizid

Es ist ein düsteres Stück, denn immer wieder schaut der Mann zurück, resümiert sein Leben. Dabei fabuliert er auch über alle Arten des Selbstmordes. Soll er es nun mit Gas, Tabletten oder einem Strick machen, fragt er sich? Oder soll er mit dem Auto gegen eine Wand rasen? Er ist ein Psychopath, ein völlig durchgeknallter Typ, der es offenbar versäumt hat, sich rechtzeitig im Leben zu erden.

Löschner hat dieses Stück 1997 erstmals am Wiener Akademietheater in einer Uraufführung gesehen, berichtet er. Damals stand er noch am Anfang seiner beruflichen Karriere, war freier Schauspieler. „Turrinis Protagonist auf der Bühne ist ein erfolgsverwöhnter Mann, der seinem Möglichkeitssinn folgt und erliegt“, meint Löschner. Er selbst stellt sich die Frage: „Aber was ist ein Theatermann anderes als jemand, der mit Möglichkeiten handelt, egal ob als Schauspieler oder als Intendant?“

Löschner produzierte als Intendant in neun Jahren 220 Stücke

In den neun Jahren seiner Intendanz am Theater Vorpommern hat Dirk Löschner ausgesprochen viele Möglichkeiten gehabt, zu handeln. Und er hat sie auch genutzt. Sage und schreibe 220 Inszenierungen entstanden während dieser Zeit in allen vier Sparten. Einige davon hat er selbst als Regisseur auf die Bühne gebracht. Sowohl in der Oper (Beispiel: „Der Troubadour“) als auch im Schauspiel („Das Abendland“).

Löschner schaffte Ostsee-Festspiele ab

Als Theaterleiter gelang es Löschner vielfach, auch Fördergelder einzuwerben. So unter anderem fürs Philharmonische Orchester. Damit konnte 2018 unter anderem Benjamin Brittens „War Requiem“ mit Chören aus Litauen und Polen an verschiedenen Orten wie im Berliner Dom aufgeführt werden. Immer wieder streckte er als Intendant seine Fühler gen Osten aus und schuf dadurch wertvolle Kooperationen, zum Beispiel mit der Oper in Stettin. Löschner wollte die Theater-Hanse, eine übergreifende Zusammenarbeit mit Häusern in Skandinavien und im Baltikum. Manches schaffte er auch ab, wie zum Beispiel die Ostsee-Festspiele, das Sommer-Open-Air, das später „Ahoi – mein Hafenfestival“ hieß.

Fast wäre er sogar Generalintendant eines zu bildenden Staatstheaters Nordost gemeinsam mit Neubrandenburg/Neustrelitz geworden. Aber diese Fusion kam (zum Glück) nie zustande. Am 31. Juli endet nun Dirk Löschners Intendantenvertrag und Ralf Dörnen, sein langjähriger Ballettdirektor, übernimmt das Haus.

Alle Corona-Auswirkungen auf Theater noch nicht sichtbar

„Endlich Schluss“ mag mancher vielleicht deshalb frohlocken. Aber: „Löschner hat dem Haus als Intendant gutgetan“, sagt Reinhard Göber, der als Oberspielleiter Schauspiel ebenfalls Vorpommern zum Spielzeitende verlässt. Denn er habe bei allem, was er tat, immer mitgerechnet. „Und genau darauf wird es in Zukunft wohl noch mehr ankommen“, meint Göber. Eben weil sich die wahren Auswirkungen von Corona für die Theater in MV wohl erst noch zeigen werden.

