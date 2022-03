Stralsund

Im Theater Vorpommern gibt es die erste Schauspiel-Premiere nach der coronabedingten Zwangspause. Mit „Irreparabel“ steht dazu am 15. März im Gustav-Adolf-Saal ein Stück auf dem Spielplan, in dem es um die zwei jungen Männer Ikarus und Francis geht. Sie durchleben ihre Pubertät. Das Besondere an den beiden ist, dass Ikarus seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist und Francis multiple Sklerose hat.

Wer aufmerksam durch Stralsund geht, wird hier und da noch Plakate finden, die für das Stück „Mongos“ werben. Wie zum Beispiel am Olof-Palme-Platz. „Mongos“ war der ursprüngliche Titel des Stückes. Sein Autor Sergej Gößner, der in Hamburg selber Theater spielt, hat ihn inzwischen geändert. Anlass dazu war ein offener Brief an das Theater Erfurt, wo „Mongos“ zuletzt lief. In diesem Schreiben wurde dem Autor offenbar unmissverständlich mitgeteilt, dass der Begriff diffamierend, herabwürdigend und somit verletzend sei. Es gab daraufhin eine öffentliche Diskussion in der thüringischen Landeshauptstadt, was letztlich dazu führte, dass das Stück seit wenigen Tagen nun „Irreparabel“ heißt.

„Mongo“ ist laut Lexikon eine Abkürzung des Wortes „Mongoloid“. Es war früher eine Bezeichnung für Menschen mit Trisomie-21 (Down-Syndrom). Inzwischen ist der Begriff aber auch aus dem medizinischen Wörterbuch verschwunden.

Jungschauspieler in den Hauptrollen

Mit Philipp Staschull als querschnittsgelähmter Ikarus und Hauke Petersen als MS-Erkrankter stehen die beiden jüngsten Mitglieder des Schauspielensembles bei „Irreparabel“ auf der Bühne. Beide sind erst seit dieser Spielzeit am Haus, konnten aber bereits in großartiger Weise auf der Bühne überzeugen: Petersen als liebevoller Aladin im Weihnachtsmärchen, Staschull unter anderem als Eugen in der „Pension Schöller“.

In „Irreparabel“ spielen sie nun die beiden 14-jährigen Jungen, die sich in einer Reha-Klinik kennen- und schätzen lernen, obwohl sie vom Wesen her grundverschieden sind. Ikarus (Philipp Staschull) ist trotz seiner Behinderung eher der Draufgänger, der immer auch einen flotten Spruch parat hat, während Francis mehr der Sensible, Introvertierte, also der Stille ist. Sie verstehen sich dennoch und sind Alkohol, Ausgehen und Mädchen durchaus aufgeschlossen. Ins Wanken gerät ihre Freundschaft, als Ikarus Jasmin kennenlernt. Er verliebt sich in das Mädchen, kann aber mit diesem bislang unbekannten Gefühl nicht wirklich umgehen. Und als Francis, der ihm immer mit Rat und Tat zur Seite stand, plötzlich früher aus der Klinik entlassen wird, kommt es zum Bruch mit dem besten Freund.

Inklusionsthema auch für Schulklassen

Hauke Petersen und Philipp Staschull (im Rollstuhl) spielen die Rollen in „Irreparabel“. Quelle: Peter van Heesen

Inszeniert wird das Stück am Theater Vorpommern von Annette Kuß. Auch sie ist erst seit dieser Spielzeit am Haus und leitet jetzt die Theaterpädagogik. Deshalb ist es ihr wichtig, möglichst viele Schulklassen in eine Vorstellung von „Irreparabel“ zu locken. Dazu wurden sowohl in Stralsund als auch in Greifswald mehrere Vormittagsvorstellungen angesetzt.

Ist „Irreparabel“ aber nun ein ausgesprochenes Jugendstück? „Es ist zwar angedacht für junge Leute ab 14 Jahre“, sagt Annette Kuss, „aber es ist so gut gemacht, dass auch Erwachsene viel davon haben werden.“

„Irreparabel“ bietet auf jeden Fall einen Anlass, sich mit der Situation gehandicapter Menschen in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, was einen Menschen ausmacht und wonach wir ihn beurteilen. All das soll auch auf einem Themenabend „Inklusion“ am 26. April um 17.30 Uhr in Greifswald vertieft werden, an dem dann auch das Stück gezeigt wird. Zu dieser Veranstaltung sind Ärzte, Psychologen, Mitglieder von Selbsthilfegruppen und weitere Betroffene eingeladen. Premiere in Greifswald ist am 6. April um 18 Uhr im dortigen Rubenowsaal.

Die nächsten Vorstellungen in Stralsund

15.03.2022, 18 Uhr (Premiere), 17.03., 29.03. und 30.03 jeweils um 10 Uhr, 10.05. und 12.05. ebenfalls um 10 Uhr sowie 11.05. um 10 und um 18 Uhr. Alle Vorstellungen finden im Gustav-Adolf-Saal in der Jakobikirche statt.

Von Reinhard Amler