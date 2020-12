Stralsund

Hinter den Kulissen im Theater Vorpommern befindet sich Türchen Nummer 13 des Stralsunder Adventskalenders. Carolina Barwitzki öffnet es. Hier „in der Maske“ setzen sich die Darsteller wie beim Friseur auf einen Stuhl und lassen das Geschminkt- und Gestyltwerden über sich ergehen. Mit dem feinen Unterschied, dass dabei nicht über Gott und die Welt gequatscht wird. „Ich rede nicht viel mit ihnen, um ihre Konzentration nicht zu stören“, sagt die Chefmaskenbildnerin. Sie versuche eher, beruhigend auf die Darsteller zu wirken.

Wenn die Mitwirkenden auf der Bühne gut aussehen und das Publikum nicht einzeln Frisur, Schminke oder Make-up, sondern die Figur als Ganzes wahrnimmt, dann haben Barwitzki und ihr Team, insgesamt sind sie zu siebt, ihr Ziel erreicht. Viel unsichtbare Arbeit trägt manch ein Darsteller auf dem Kopf. „Was wir brauchen, gibt es in der Regel noch nicht. Also müssen wir es selbst anfertigen“, sagt Barwitzki. Dazu gehören auch Perücken. „Mit einer Männerperücke sind wir 40, mit einer Damenperücke 60 Stunden beschäftigt.“ Das benötigte Haar, es ist echtes Menschenhaar, liefert eine spezielle Firma.

15 Minuten pro Darsteller

„Bevor das Stück herauskommt, bespricht sich der Regisseur mit einem Ausstatter, wie es aussehen soll. Der Ausstatter zeichnet Vorlagen, sogenannte Figurinen, und bespricht diese wiederum mit uns“, erklärt Barwitzki. Je nachdem, wie exakt die Vorgaben sind, bleibt Raum für ihre eigene Kreativität. Pro Darsteller haben die Maskenbildner ungefähr 15 Minuten Zeit. „Das ist richtig fix“, sagt sie. Weil jeder Handgriff sitzen muss, werde auch das schnelle Umziehen geprobt, also wenn ein Schauspieler im Stück mehrere Rollen hat.

Alle Vorstellungen fallen aus Derzeit ist das Theater Vorpommern bekanntlich vom coronabedingten Lockdown betroffen. Nur noch Schulvorstellungen waren bisher im Dezember gestattet. Das Singspiel „Hänsel und Gretel“ und „Dr. Dolittle“ standen auf dem Programm. Nun hat Kulturministerin Bettina Martin ( SPD) auch diese untersagt. Das heißt, ab dem 14. Dezember fallen sämtliche Theatervorstellungen aus, die in diesem Jahr noch geplant waren. Kleiner Trost: „Die Stadt Stralsund wird einen 15-minütigen Videomitschnitt aus ,Hänsel und Gretel’ auf ihrer Homepage am 4. Advent veröffentlichen“, sagt Theatersprecherin Helga Haase. „Das Video wurde professionell von Marcus Friedrich bei uns im Theater Stralsund gedreht.“

Carolina Barwitzki hat sehr viel Erfahrung, ist seit 30 Jahren am Theater Vorpommern tätig. Hat auch sie eine Geschichte von einem hübschen Patzer auf Lager? „Es ist live – da kann immer etwas passieren“, setzt sie an. „Bei einem Darsteller im Stück ,My Fair Lady’ hat sich mal der Oberlippenbart gelöst. Der Mann hatte keine Möglichkeit mehr, kurz von der Bühne zu gehen. Also hat er es lustig gemacht und den Bart immer nach oben gepustet. Das Publikum hat sehr gelacht. Nur ich stand an der Seite und fand es natürlich nicht so lustig.“ Doch wenn sie es heute erzählt, kann auch sie darüber lachen.

