Stralsund

Zwei riesige Herausforderungen bestimmen zurzeit die Arbeit von Christof Schaaf, Technischer Direktor am Theater Vorpommern. Zum einen muss er in Vorbereitung einer baldigen Öffnung immer wieder umplanen. „Die Vorgaben wegen des Gesundheitsschutzes ändern sich ständig.“ Deshalb wurden etwa zunächst nur Stücke ausgewählt, die nicht länger als eine Stunde sind, damit es keine Pause und keinen Stau an den Toiletten gibt.

Den Mann vom Bodensee, der seit 2018 in Stralsund lebt, beschäftigt zudem die umfassende Sanierung des Theaters in Greifswald. Ein Mammut-Projekt mit noch unklarem Zeitplan, für das Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro veranschlagt werden. „Das werde ich noch zu Ende bringen“, sagt der 62-Jährige. Erst danach soll seine lange Karriere mit Stationen in München, Heilbronn und bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth zu Ende gehen.

Von Kai Lachmann