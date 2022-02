Theater Vorpommern: Verstärkung für Kinderchor gesucht

Stralsund

Csaba Grünfelder ist seit dieser Spielzeit neuer Chordirektor am Theater Vorpommern. Neben dem Opernchor leitet er auch den Kinder- und Jugendchor des Theaters und hat eine ganze Menge vor. Der Kinder- und Jugendchor ist schon in einigen Operninszenierungen am Theater Vorpommern aufgetreten. So standen die Nachwuchssängerinnen und -sänger bei „La Bohème“, „Die Schneekönigin“, „Der Troubadour“ oder „Das schlaue Füchslein“ neben den SolistInnen auf den Bühnen des Theaters Vorpommern.

Quelle: Peter van Heesen

An wen sich die Ausschreibung richtet

Wer mindestens 10 Jahre alt ist und Spaß am gemeinsamen Singen und Spielen hat, ist vom Theater Vorpommern herzlich eingeladen, sich zu engagieren. Im Kinder- und Jugendchor des Theaters Vorpommern erhalten Jungen und Mädchen bis 16 Jahre eine fundierte Gesangsausbildung und die Gelegenheit, gemeinsam mit erfahrenen Bühnenprofis in Inszenierungen oder Konzerten auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten. Weitere Informationen gibt Csaba Grünfelder (Chordirektor): c.gruenfelder@theater-vorpommern.de

Von Ungarn nach Stralsund

Der gebürtige Ungar Csaba Grünfelder ist ausgebildeter Konzertpianist, Dirigent und Sänger. Bereits während des Studiums war er ab 2002 im Theater Szeged zunächst als Korrepetitor, später als Chortenor tätig. Seit 2007 sang er als zweiter Tenor im Opernchor und arbeitete als Korrepetitor. In der Spielzeit 2020/21 war er als Assistent des Chordirektors und Leiter des Kinderchores an der Oper Frankfurt am Main tätig. Seit der Spielzeit 2021/22 ist Csaba Grünfelder Chordirektor am Theater Vorpommern.

Seine Tätigkeit als Sänger und Klavierpartner im Konzertbereich führte ihn nach Österreich, Ungarn, Spanien, Slowenien und Japan. In seiner musikalischen Laufbahn arbeitete Csaba Grünfelder bereits mit Dirigenten wie Riccardo Muti, Kirill Petrenko, Antonio Pappano, Philippe Jordan und Ingo Metzmacher zusammen.

