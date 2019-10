Theater Vorpommern: Vorhang auf für die erste Opernpremiere

Stralsund

Auftakt in die neue Spielzeit am Theater Vorpommern! Und das mit Verdi (1813-1901). Denn am 12. Oktober erlebt „Der Troubadour“ (Il Trovatore) seine Premiere in Stralsund. Die Oper entstand neben „Rigoletto“ und „La Traviata“ als drittes Werk zwischen 1851 und 1853 und ist Bestandteil der berühmten „Trilogia popolare“.

Es ist Giuseppe Verdis 18. von insgesamt 26 Opern. Er vollendete sie, als er noch keine 40 Jahre alt war, sagte Stephanie Langenberg, Dramaturgin am Theater Vorpommern, auf der Matinee anlässlich der bevorstehenden Premiere. Die Veranstaltung war bis auf den letzten Stuhl besetzt, was von einem großen Zuschauerinteresse zeugt. Es gibt auch nur noch wenige Tickets für die Premiere am Sonnabend.

Dramatische Arien, fesselnde Chöre

Dirk Löschner, der 2013 schon Verdis „Rigoletto“ am Theater Vorpommern inszenierte, verspricht einen Abend voller dramatisch bewegter Arien und Duette, fesselnder Chöre und einem spannungsgeladenen Orchesterpart. Ausgesucht hat das Theater den „Troubadour“ aber vor allem wegen seiner aktuellen inhaltlichen Bezüge. Und damit bezieht das Haus Stellung getreu seinem Spielzeitmotto „Sag mir, wo du stehst“.

Thomas Rettensteiner spielt den Grafen von Luna. Er ist nicht nur der Gegenspieler von Troubadour Manrico, sondern auch sein Rivale im verbissenen Kampf um die schöne Leonora. Quelle: Vincent Leifer

Die Handlung spielt in einem Bürgerkrieg, wie er leider auch zum Wesen unserer heutigen Welt gehört, so Löschner. Stichwort Syrien. „In dieser Hinsicht“, so der Intendant, „hat sich zwischen der Zeit Verdis und der Gegenwart leider nicht so wahnsinnig viel verändert.“

Die gesamte Oper wird vom Trauma einer jungen Frau (Zigeunerin) durchzogen. Sie wird bezichtigt, den Jungen Garcia verhext zu haben. Deshalb landet sie auf dem Scheiterhaufen. Aus Rache raubt ihre Tochter, die den grausamen Tod der Mutter mitansehen muss, den Jungen, um ihn ebenfalls zu verbrennen. Allerdings tötet sie in einem Anflug von Irrsinn versehentlich den eigenen Sohn. Sie behält Garcia dann bei sich und zieht ihn auf.

„Ritterrüstungen und Mittelalterromantik wird es nicht geben“

Die an der Kasse meistgestellte Frage sei immer die, ob die Oper klassisch oder modern inszeniert sei, erklärte Löschner den Gästen der Matinee. Damit aber niemand noch mal fragen muss, schob er die Antwort gleich nach: „Ritterrüstungen und Mittelalterromantik wird es nicht geben“, so der Intendant. Die Oper sei zwar nicht explizit ins Heute übertragen worden, aber so gestaltet, dass sie allgemeingültig ist.

„Mittels Drehbühne werden verschiedene Orte dargestellt“, ergänzte Chefausstatter Christoper Melching. Alle werden zum Schluss vom Krieg gezeichnet sein, verrät er schon mal. Zur Frage „klassisch oder modern?“ fügt Generalmusikdirektor Florian Csizmadia, der die musikalische Leitung innehat, an: „ Verdi hätte mit Sicherheit wohl auch nichts dagegen, brächte man seine Akteure heute mit Bluejeans auf die Bühne.“

Sopranistin sang vor einem Champions-League-Finale

„Der Troubadour“ kommt übrigens ohne Vorspiel, also Ouvertüre, aus. Die Oper beginnt mit dumpfem Trommelwirbel. Und eine halbe Minute später wird bereits gesungen, so Csizmadia. Man darf also gespannt sein. Auch auf die Akteure. Denn da wird mit Nina-Maria Fischer auch das neueste Ensemblemitglied des Theaters Vorpommern zu erleben sein. Auf der Matinee gab sie schon mal eine Gesangsprobe ab, für die sie viel Applaus bekam.

Die Sopranistin hat bereits an der Deutschen und der Komischen Oper sowie im Konzerthaus Berlin gesungen. Nicht zu vergessen ist ihr Auftritt zu Beginn des 24. Finales der Champions League im Berliner Olympiastadion zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona im Jahre 2015. Nina-Maria Fischer sang dort die Hymne. Bei der Premiere am Sonnabend verkörpert sie die Leonora. „Es ist eine traumhaft schöne Rolle“, sagt sie. „Unglaublich leidenschaftlich.“

Termine Premiere in Stralsund: 12. Oktober 2019 um 19.30 Uhr im Großen Haus. Restkarten gibt es an der Theaterkasse. Weitere Termine in Stralsund: 20. Oktober um 16 Uhr (mit Einführung im Foyer um 15.15 Uhr), 23. November um 19.30 Uhr und am 25. Januar 2020 um 19.30 Uhr. Premiere in Greifswald: 2. November um 19.30 Uhr im Großen Haus. Weitere Termine in Greifswald: 15. November, 20. Dezember und 28. Februar jeweils um 19.30 Uhr, 19. Januar um 16 Uhr. Tickets: Theaterkasse Stralsund, 03831 / 26 46 124 (di.-fr. 10-13 Uhr und 16-18 Uhr); Theaterkasse Greifswald, 03834 / 57 22 224 (di.-fr. 10-18 Uhr). Online gibt es Tickets über die Homepage des Theaters:www.theater-vorpommern.de

Lesen Sie mehr:

Vorhang auf für neue Spielzeit in Greifswald, Stralsund und Putbus

Jetzt ist es amtlich: SPD-Mann wird Theater-Geschäftsführer

„Theater-Hanse“ in Stralsund zeigt Stücke aus fünf Ländern

Shakespeare, Lars von Trier und Verdi: Das planen die Theater in MV

Von Reinhard Amler