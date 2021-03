Stralsund

Ursprünglich kommt Samuel Brahms aus Berlin. Leben tut der 18-Jährige derzeit allerdings in Stralsund. Der Grund für seinen Umzug in die Hansestadt war sein Freiwilliges soziales Jahr, welches er im Bereich Kultur und Theaterpädagogik am Theater Vorpommern macht. Weil er neue Kontakte knüpfen und mehr Erfahrungen im Theater sammeln wollte, brachte er sich in dem Projekt „1001 Nacht – Erzähl mir doch keine Märchen“ des StiC-er Theaters mit ein.

Seit 2019 läuft das Projekt. Die Arbeit mit den anderen Kindern und Jugendlichen bereitet Samuel Brahms großen Spaß: „Wir schauspielern gemeinsam und verbringen viel Zeit miteinander“, sagt er. Derzeit sei das aufgrund der Corona-Pandemie nur begrenzt möglich. Für den jungen Mann aus der Hauptstadt steht fest: Seine berufliche Zukunft soll im Bereich des Theaters stattfinden. Welche Aufgaben er speziell zukünftig übernehmen möchte, wisse er noch nicht.

Von Lena-Marie Walter