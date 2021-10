Theater Vorpommern mit neuem Stück in Greifswald: Darf man sein Kind Adolf nennen?

Greifswald

Es muss sich herumgesprochen haben, dass es sich lohnt, die Komödie „Der Vorname“ anzuschauen. Denn das Stück, das am 18. September in Stralsund und Sonnabend nun in Greifswald seine Premiere feierte, war bislang immer ausverkauft. „Der Vorname“ ist ja auch ein Schenkelklopfer. „Ein Fressen für jeden Schauspieler“, wie Regisseurin Anke Salzmann es treffend formuliert.

Autoren des „Vornamen“ sind die beiden Franzosen Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière. Schon die Uraufführung 2010 in Paris war für sie ein Riesenerfolg. 2012 kam die Komödie ans Schauspielhaus Hamburg. Heute gehört sie zu den meist gespielten Stücken auf allen deutschen Bühnen. Zweimal wurde der Stoff bereits verfilmt, zuletzt 2018 in der Regie von Sönke Wortmann.

Sämtliche Tabus fallen

Im Stück geht es um Pierre und seine Ehefrau Elisabeth, die zum Abendessen eingeladen haben. Erwartet werden der Bruder Vincent und seine schwangere Verlobte Anna sowie der gemeinsame Jugendfreund Claude. Eigentlich sollte es ein geselliger Abend werden. Als aber die Frage nach dem Namen des noch ungeborenen Kindes gestellt wird, kommt es zur Eskalation. Denn der zu erwartende Sohn soll Adolf heißen.

Und es bleibt nicht beim Disput um den Namen. Denn es kommt noch schlimmer. Im Verlaufe des Abends fallen sämtliche Tabus. Jeder spricht jetzt aus, was offenbar schon immer gesagt werden musste. Darunter natürlich auch Dinge, die man eigentlich nicht sagt. Schon gar nicht, wenn man zum Essen eingeladen ist und die Gastgeberin auch noch marokkanisch gekocht hat.

Das Publikum beteiligt sich an der Diskussion natürlich mit lautem Gelächter. Klar, denn so mancher dürfte sich in der einen oder anderen Szene wieder erkennen.

Erinnerung an „Gott des Gemetzels“

„Der Vorname“ ist eine Gesellschaftskomödie, eine außerordentlich intelligent gemachte. Hier wird uns nämlich auch ein Spiegel vorgehalten über aktuelle Auseinandersetzungen und die Kultur, in der das oft geschieht. Wenn man gerade denkt, jetzt sei der Gipfel doch erreicht, haut immer noch einer obendrauf. Wie im wahren Leben.

Im Streit auf der Bühne gibt es nur noch Schwarz oder Weiß, Freund oder Feind. Zwischentöne werden komplett ausgeblendet. Man wird an „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza erinnert, jenes Erfolgsstück, das am Theater Vorpommern 2009 seine ebenfalls umjubelte Premiere feierte.

Schauspieler haben Mordsspaß

In „Der Vorname“ spielen alle fünf Schauspielerinnen und Schauspieler zum ersten Mal miteinander. Felix Meusel, der den Literaturprofessor Pierre Garaud gibt, ist der Einzige, der noch vom alten Schauspielerstamm kommt. Die anderen vier, Katharina Rehn (Elisabeth, Garauds Frau), Anjo Czernich (Jugendfreund Claude), Philipp Seidler (Elisabeths Bruder) und Amelie Kriss-Heinrich (dessen Verlobte) sind allesamt neu im Ensemble des Theaters Vorpommern. Sie geben mit dem Stück einen Super-Einstand und haben – man sieht es – selber auch einen Mordsspaß.

Die Bühne und die Kostüme hat Anja Ackermann besorgt. Sie erhielt dabei Unterstützung von den Greifswalder Bücherfreunden, die mit viel Lektüre halfen, der Wohnung des Literaturprofessors ein passendes Aussehen zu geben.

Karten fast vergriffen

In Greifswald sind derzeit noch sieben Vorstellungen von „Der Vorname“ geplant. Für die kommenden drei gibt es ebenfalls schon so gut wie keine Karten mehr. Man sollte sich also sputen, wenn man das Stück sehen möchte.

Übrigens: Wie aus einer Datenbank des Namenkundlichen Zentrums der Universität Leipzig hervorgeht, gibt es in Deutschland 46 171 Personen, die Adolf heißen (Stand: 2018).

Nächste Vorstellungen in Greifswald (Rubenowsaal): 28. Oktober, 18.30 Uhr, 6. November, 20 Uhr, 12. November, 20 Uhr, 18. Dezember, 20 Uhr, 28. Dezember, 20 Uhr, 9. Januar 2022, 18 Uhr und 24. Februar 2022, 20 Uhr; in Stralsund (Gustav-Adolf-Saal): 10. und 11. Dezember, 20 Uhr, ein Ticket kostet 18 Euro.

Von Reinhard Amler