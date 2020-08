Stralsund

Am 8. August ist es nun endlich soweit. Nach über viermonatiger Pause gibt es die erste Premiere der neuen Spielzeit im Theater Stralsund. „The Kraut“ heißt sie und ist eine Hommage an Marlene Dietrich.

Im Stück geht es um die letzten Lebensjahre von Dietrich, die sie in ihrer Wohnung in Paris in der Avenue Montaigne Nr. 12 in aller Abgeschiedenheit verbrachte, wie Schauspieldramaturg Oliver Lisewski es zusammenfasst. Dabei kramt sie in Kartons und in Erinnerungen. Sie sinniert, philosophiert und hadert mit sich. Und sie singt ihre großen Erfolge.

Anzeige

Programm mit 20 Liedern

Rund 20 Lieder werden in dem etwa eineinhalbstündigen Programm zu hören sein. Interpretiert von Claudia Lüftenegger. „Es ist meine Marlene Dietrich, die ich vorstelle“, sagt sie. „Nicht die Marlene Dietrich. Denn die gibt es ja schon. Und die kann ich auch gar nicht.“

Weitere OZ+ Artikel

Wegen Corona: Nur 126 Plätze können besetzt werden

Begleitet wird Claudia Lüftenegger von Sebastian Undisz am Klavier. „Er spielt auch ein bisschen mit“, sagt sie. Die beiden brauchen auf der Bühne nämlich keine Mindestabstände einhalten, weil sie auch im richtigen Leben ein Paar sind und zusammenwohnen. Für die Zuschauer gelten natürlich die Mindestabstände. Deshalb werden auch nur 126 der sonst über 400 Plätze im großen Haus besetzt sein, erklärt Helga Haase von der Presseabteilung. Die Einlasserinnen seien angewiesen, die Zuschauer auf den Innenplätzen zuerst einzulassen, danach folgen alle anderen. Das Theater öffnet eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Eine Pause gibt es nicht, ebenso ist es auch nicht möglich, ein Programmheft zu kaufen. Das kann man sich aber bereits zu Hause kostenlos aus dem Internet herunterladen, so Helga Haase. Auch Garderobe werde nicht abgenommen. Die solle man auf den leeren Platz neben sich ablegen. Es sei vieles anders, meint Helga Haase auch um Verständnis bittend. Jeder Besucher muss ebenfalls seine komplette Adresse hinterlassen.

Opulente Kostüme für ein Zwei-Personen-Stück

Dennoch: Die Premiere ist ausverkauft. Und das ist auch gut so. Denn das Theater lässt auch in diesem Zwei-Personen-Stück keine Wünsche bei der Ausstattung offen. Die Kostüme sind opulent, denn Marlene Dietrich, von der Oliver Lisewski sagt, dass sie ihr Leben regelrecht inszeniert hat, trug keinen Plunder. Im Gegenteil, sie war eine Stilikone und in ihrer Mode deshalb außerordentlich wählerisch. Wie das Diven eben an sich haben.

Sie trat mit ihren berühmten Marlene-Hosen auf, aber auch im Frack und mit einem weiten Mantel aus Schwanenfedern. Auch den gibt es in der Inszenierung. „Allerdings haben wir ihn aus Kunstpelz genäht sagt Eva Humburg, die Ausstattung und Kostüme besorgt hat.

Bühne voller Flaschen

Auf der Bühne sind unzählige Flaschen platziert. Sie symbolisieren, die Bar des „Ritz“ im gerade befreiten Paris. Dort traf Dietrich nämlich Ernest Hemingway, den sie „Papa“ nannte und der ihr schließlich den Spitznamen „The Kraut“ verpasste. Angelehnt an die vor allem in den USA gebräuchliche Bezeichnung für die deutschen Krautesser. Denn auch Marlene Dietrich liebte Sauerkraut, wie es Dramaturg Oliver Lisewski in seinen umfänglichen Recherchen über das Leben des in Berlin geborenen Weltstars herausgefunden hat.

Vorstellungen in Stralsund 2020 8. August, 19.30 Uhr (Premiere) 30. August, 18 Uhr 25. Oktober, 16 Uhr 1. November, 18 Uhr 31. Dezember, 15 und 19.30 Uhr

Natürlich wird es im Stück auch politisch. Vor dem Hintergrund des zu Ende gehenden Zweiten Weltkrieges kann das auch nicht anders sein. Schließlich war Marlene Dietrich ja auch bekennende Nazigegnerin. Im Gegensatz zu anderen Künstlerinnen ihrer Zeit, die auch zu hören sein werden. Und Marlene Dietrich hatte deshalb nicht nur Freunde in ihrem Leben. Seien Sie also gespannt.

Von Reinhard Amler