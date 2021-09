Stralsund

Das Theater Vorpommern ist in Stralsund musikalisch in die neue Spielzeit gestartet. Und das nach langer Auszeit nicht etwa mit einem Kassenschlager von Mozart, Verdi oder Wagner, sondern mit der nahezu unbekannten Oper von Ernst Křenek „Jonny spielt auf“. „Ich bin fasziniert von dem Werk“, erklärt Wolfgang Berthold, der neue Operndirektor. „Wir waren uns vor 16 Monaten, als die Planungen begannen, schnell einig, mit dieser Rarität zu eröffnen“, fügt Intendant Ralf Dörnen hinzu. Denn „Jonny spielt auf“ stellt die Frage nach der Zukunft und welchen Weg man dorthin beschreiten soll. Und genau das will das Theater Vorpommern auch tun.

Uraufführung 1927 in Leipzig

Křeneks Oper wurde 1927 in Leipzig uraufgeführt. Auch die damalige Zeit war geprägt von unzähligen technischen Neuerungen. Was heute Internet, Biotechnologien und neue Medien darstellen, waren vor knapp 100 Jahren Telefonie, Eisenbahn- und Automobilwesen. Auch damals mussten die Menschen lernen, damit umzugehen.

Das Gros des Premierenpublikums war begeistert von der Aufführung, denn am Ende gab es minutenlangen Applaus und vereinzelt auch Bravo-Rufe. Aber es gab auch Zuschauer, die bereits zur Pause die Vorstellung verließen. Klar, eine Oper von 1927 klingt anders als eine aus dem 19. Jahrhundert. „Die Musik ist aber fantastisch“, schwärmte der erste Kapellmeister Alexander Mayer, der das Philharmonische Orchester leitete. Sie ist wild und auch ein bisschen verrückt, sehr vom Jazz geprägt. „ Ich betrachte es als Geschenk, damit den Einstand geben zu dürfen“, sagte er nach der Premiere.

Nach seiner Uraufführung am Neuen Theater Leipzig vor 94 Jahren war „Jonny spielt auf“ ein Riesenerfolg. 421-mal wurde das avantgardistische Stück fortan an 45 Bühnen gespielt. Die Nazis setzten dem allerdings ein Ende, indem sie Křeneks Werk als entartet einstuften. Der in Wien geborene Komponist musste 1937 in die USA emigrieren.

Weitere Vorstellungen Weitere Vorstellungen in Stralsund: 25. September um 19.30 Uhr; 10. Oktober um 16 Uhr; 21. November um 18 Uhr und 27. Februar 2022 um 18 Uhr; Greifswald: 15. Oktober um 19.30 Uhr (Premiere); 24. Oktober um 16 Uhr; 14. November um 16 Uhr; 30. Januar 2022 um 18 Uhr

Klangvolle Stimmen und rasante Handlung

Theater Vorpommern: Opernpremiere "Jonny spielt auf" Quelle: Peter van Heesen

Nun stellt sich natürlich die Frage, soll man sich diese unbekannte Oper anschauen? Auf jeden Fall. Denn neben der Musik und ihrer rasanten Handlung sind es vor allem die wunderbaren Stimmen, die es unbedingt verdienen, gehört zu werden. Tenor Roman Payer und die Koloratursopranistin Elena Fink wirken als Gäste mit. Beide haben schon an vielen großen Bühnen – von Berlin bis Wien – für Furore gesorgt. Elena Fink unter anderem als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“ in Dresden, Berlin, Hamburg und Mainz. Mezzosopranistin Pihla Terttunen aus dem eigenen Ensemble bekam die Rolle der Jonny, der Jazz-Band-Geigerin, die im Original übrigens von einem dunkelhäutigen Mann gespielt wird. Den Stargeiger Daniello gibt Bariton Thomas Rettensteiner, als Stubenmädchen wirkt Sopranistin Katarzyna Rabczuk mit und als Hoteldirektor und Bahnangestellter der Tenor Semjon Bulinsky. Jovan Koščica gibt einem Manager seine Bassstimme. Kleinere Rollen wurden mit Mitgliedern des Opernchores besetzt, der ebenfalls komplett im Einsatz ist. Das Theater punktet zudem mit einer großartigen Bühnenausstattung, die von Eva Humburg stammt.

„Jonny spielt auf“ verläuft in mehreren Handlungssträngen. Grundsätzlich geht es um eine gestohlene Geige aus einem Hotel, um die sich dann Liebe, Eifersucht, Verzweiflung, Intrigen und polizeiliche Ermittlungen ranken. Ihren Höhepunkt erreicht die Oper, die auch als Krimi durchgeht, als am Ende Stargeiger Daniello in einer rasanten Szene von einem Zug überrollt wird.

Von Reinhard Amler