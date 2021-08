Greifswald/Stralsund

„Wir machen nur noch Klopper“: Der neue Intendant des Theaters Vorpommern Ralf Dörnen hat am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Spielplanes für die im September beginnende Spielzeit den Mund ganz schön voll genommen. Ob das Publikum das dann auch so sehen wird, wird sich zeigen.

Aber immerhin: 19 Premieren plant das Haus, das am 10. September in Stralsund und am 11. September in Greifswald jeweils um 15 und 18 Uhr zu großen Eröffnungsshows auf die beiden Marktplätze einlädt. Dort soll es dann Ausschnitte aus den geplanten Produktionen geben, neben einer Tombola und der Vorstellung des neuen Leitungsteams. Dazu gehört neben Operndirektor Wolfgang Berthold und dem neuen Chefdramaturgen Oliver Lisewski auch eine alte Bekannte.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Uta Koschel neue Schauspieldirektorin

Uta Koschel verließ 2003 das Theater Vorpommern, war aber zwischenzeitlich immer mal wieder zu Gast in der Hansestadt. Entweder, um zu inszenieren (2012 „Das Fest“) oder um im Greifswalder Café Koeppen Theater zu spielen – zusammen mit Schauspieler Hannes Rittig, der das Café seinerzeit gepachtet hatte, dann aber einem Engagement nach Heilbronn folgte. Auch er kehrt zurück ins Ensemble, was sicherlich viele Theaterliebhaber freuen wird.

Uta Koschel macht absolut keinen Hehl daraus, dass sie nicht Nein sagen konnte, nachdem sie von Ralf Dörnen das Angebot bekommen hatte, am Theater Vorpommern die neue Schauspieldirektorin zu werden. Zuvor hatte sie diese Position zwei Jahre lang an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt bekleidet.

Bühne frei für diese Vorstellungen Die Operette „Die lustige Witwe“: Premiere in Greifswald am 6. November, in Stralsund am 17. Dezember Die Oper „La Traviata“: Premiere am 15. Januar in Stralsund und am 25. Februar in Greifswald Die Oper „Johnny spielt auf“: Premiere am 17. September in Stralsund und am 15. Oktober in Greifswald Das Ballett „Othello“: Wiederaufnahme am 19. September in Stralsund und am 26. September in Greifswald Das Schauspiel „Jeder stirbt für sich allein“: Premiere am 24.September in Greifswald und am 16. Oktober in Stralsund Die Komödie „Pension Schöller“: Premiere am 19.November in Stralsund und am 31. Dezember in Greifswald Die Philharmonischen Konzerte beginnen am 28. September in Greifswald, am 29. September in Stralsund und am 2. Oktober in Putbus

Freiluftveranstaltungen in der Klosterruine Eldena geplant

Zehn Premieren plant sie für die neue Spielzeit. Von Falladas „Jeder stirbt für sich allein“ über Carl Laufs und Wilhelm Jacobys Komödie „Pension Schöller“ bis hin zum Weihnachtsmärchen, das dieses Jahr „Aladin und die Wunderlampe“ heißt. Auch die über alles vom Publikum geliebte „Feuerzangenbowle“ soll es wieder geben, wie auch die Improvisationsshow „Theatersport“.

Und es sind auch wieder die guten alten Freiluftveranstaltungen in der Klosterruine Eldena geplant. Den Shakespeare-Klassiker „Was ihr wollt“ gibt es hier für Erwachsene und „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ von Silvia Andringa nach dem Buch von Giocondo Belli für Kinder. Im Musiktheater soll nun endlich Franz Lehars Operette „Die lustige Witwe“ auf die Bühne kommen. Sie musste wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden. Und auch eine große Verdi-Oper steht im Spielplan: „La Traviata“.

„Nussknacker“ feiert dieses Jahr 100. Vorstellung

Neun Philharmonische Konzerte plant das Orchester von September bis Ende Juni 2022. Mit dem siebten will Generalmusikdirektor Florian Csizmadia einen Sibelius -Zyklus starten, der eineinhalb Jahre andauern wird. Es soll auch acht Kammer- und zwei Familienkonzerte geben. Daneben vier Sonderkonzerte. Neu ist, dass einige dieser Aufführungen dann sowohl im Stralsunder Löwenschen Saal und in der Universitäts-Aula in Greifswald stattfinden sollen.

Im Ballett setzt Ralf Dörnen, der trotz seiner Intendanz weiter Chef der Sparte bleibt, auf Bekanntes. Mit „Und die Seele unbewacht“, „Othello“ und dem „Nussknacker“ kommen gleich drei Wiederaufnahmen auf die Bühne. Der „Nussknacker“ wird am 5. Dezember 2021 seine 100. Vorstellung seit 1999 feiern. In der achten Besetzung, wie Dörnen bemerkte. Am 20. November ist auch wieder eine Ballett-Benefizgala in Greifswald geplant.

Interimsspielstätte am Greifswalder Museumshafen

Wiederbelebt werden sollen auch die Theaterbälle, kündigte der neue Intendant an. Der erste soll zum Spielzeitende in Stralsund stattfinden, verbunden mit der Verleihung eines Theaterpreises. In Greifswald soll der erste Ball nach der Sanierung des Hauses sein. Wann diese allerdings beginnt oder gar beendet ist, steht momentan noch in den Sternen. „Wir befinden uns in der Planungsphase“ , sagte Dörnen. Fest stehe allerdings der Platz, an dem während der Bauzeit Theater in Greifswald gespielt werden soll, verriet er. Die Interimsspielstätte befindet sich dann am Museumshafen.

Seit Mittwoch um 11 Uhr präsentiert sich das Theater Vorpommern auch im Internet in völlig neuem Gewand. Es soll dadurch einfacher und übersichtlicher sein, Karten zu bestellen, so der Theaterchef. Wer hingegen in alter Manier die Vorverkaufskassen selber aufsucht, kann das zu den gewohnten Zeiten tun. „Die haben sich bewährt“, so Pressechef Hans Heuer.

Von Reinhard Amler