Greifswald

Das Theater Vorpommern startet in die Spielzeit 2021/22 nicht nur mit Ralf Dörnen als neuem Intendanten. Mit Uta Koschel, Wolfgang Berthold und Alexander Mayer stellten sich am Dienstag auf einem Pressetermin in Greifswald auch die neue Chefin fürs Schauspiel, der neue Operndirektor und der stellvertretende Generalmusikdirektor beziehungsweise der neue erste Kapellmeister des Hauses vor. „Auch die Homepage und das Logo des Hauses haben sich gründlich verändert“, informierte Dörnen. „Und wir haben wohl auch eine neue Sicht auf uns bekommen“, fügte er hinzu.

19 Premieren fürs Schauspiel, Musiktheater und Ballett

19 Premieren fürs Schauspiel, Musiktheater und Ballett sind geplant. Hinzu kommen Wiederaufnahmen und 23 unterschiedliche Konzerte, wie Mayer erläuterte. Unter den neun Philharmonischen Konzerten gibt es mit Händels „Messias“ mit Opernchor und Solisten unter Stabführung von Generalmusikdirektor Florian Csizmadia auch ein absolutes Highlight vom 5. bis 9. April in Stralsund, Greifswald und Putbus.

Mit einer Opernrarität von Ernst Krenek startet das Musiktheater im Stralsunder Großen Haus am 17. September. Zu erleben sein wird „Johnny spielt auf“. Das Werk entstand 1927 und wurde gleich im ersten Jahr mehr als 400 Mal aufgeführt, erklärte der neue Opernchef. Heute ist es in Vergessenheit geraten, dafür vom Inhalt her aber aktueller denn je. Berthold kündigte ein breites Repertoire des Musiktheaters für die Spielzeit an, von der Barockoper („Alcina“ von Händel) über die Operette („Die lustige Witwe“ von Franz Lehár) bis hin zum Kinderprogramm („Das kleine Ich bin ich“ von Elisabeth Naske ). Hinzu kommt die Wiederaufnahme von „The Kraut“, einem Marlene Dietrich-Abend, den Berthold bereits in der abgelaufenen Spielzeit als Gast am Theater Vorpommern inszeniert hat.

Schauspielstart mit einer Komödie

Das größte Pensum mit insgesamt zehn Produktionen hat das Schauspiel zu bewältigen. Los geht es mit „Der Vorname“, einer Komödie von Matthieu Delapporte und Alexandre de La Patellière, die am 18. September 2021 im Stralsunder Gustav-Adolf-Saal zu erleben sein wird. In Greifswald setzt das Ensemble mit „Jeder stirbt für sich allein“ dem 1893 in der Hansestadt geborenen Hans Fallada abermals ein Denkmal. Premiere ist am 24. September im Großen Haus. Thematisch, so verspricht die neue Schauspielchefin, sei das Programm äußerst spannend.

Mit „Vögel“ von Wajdi Mouawad beinhaltet es auch ein Stück über den Nahost-Konflikt und mit „Rand“ von Miroslava Svolikova kommt zudem eine deutsche Erstaufführung auf die Bühnen. Im Ballett setzt Ralf Dörnen, der neben seiner Intendanz auch weiterhin diese Sparte leitet, vor allem auf Wiederaufnahmen sehr guter, aber bislang wenig gespielter Produktionen. So gibt es erneut „Othello“ (19. September in Stralsund) und „Und die Seele unbewacht“ (29. Januar Stralsund) zu sehen.

Dörnen hofft, wegen einer möglichen vierten Corona-Welle nicht kurzfristig einen Plan B aus der Schublade zaubern zu müssen. Vielmehr setzt er auf große Vorfreude, die das Publikum bereits in den Eröffnungsshows für die neue Spielzeit am 10. September in Stralsund und am 11. September in Greifswald jeweils um 15 und 18 Uhr ergreifen soll.

Von Reinhard Amler