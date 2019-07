Stralsund

Das Theater Vorpommern hat in der Opernaufführung „Der Troubadour“ von Guiseppe Verdi einige kleine Rollen an Statistinnen und Statisten zu vergeben. Gesucht werden Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 25 Jahren.

Theaterbegeisterte, spielfreudige und zuverlässige Interessenten, die Lust haben, das Musiktheaterensemble des Theaters Vorpommern in der großen „ Zigeunerchorszene“ als Volk zu unterstützen, werden gebeten, sich an den Regieassistenten Thomas Böhmer zu wenden: tom_boehmer@gmx.de ist seine Kontaktadresse.

Alle Proben finden ab September in Stralsund statt. Die Premiere wird am 12. Oktober 2019 im Großen Haus des Theaters Vorpommern in Stralsund gefeiert.

Lesen Sie auch:

Das ist los in Stralsund am Wochenende

Große Oper im kleinen und verträumten Endingen

Vom Schnösel zum Zombie: Das erlebte ich als Statist beim Film

OZ