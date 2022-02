Theater Vorpommern vor Neustart in Stralsund: Diese Stücke werden gezeigt

Stralsund

Es geht wieder los. Das Theater Vorpommern hat seine Winterferien beendet und startet nach insgesamt zehnwöchiger coronabedingter Pause nun wieder mit dem Spielbetrieb. Seit Mitte Dezember war das Haus für den Publikumsverkehr bekanntlich geschlossen.

Der Vorhang hebt sich erstmals wieder am Freitag. Den Anfang macht das Ballett mit „ Und die Seele unbewacht…“. Es ist eine Wiederaufnahme, wie es Ballettdirektor Ralf Dörnen am Dienstag formulierte. Das Stück, das von ihm choreografiert wurde, hatte bereits zur Eröffnung der Spielzeit 2019/20 am 26. Oktober 2019 in Greifswald seine Premiere. Wegen Corona konnte es aber nur viermal gezeigt werden.

Für Ballet-Abend gibt es noch Karten

In dem zweigeteilten Abend sind zuerst „Tristan“ nach der Musik von Hans Werner Henze und anschließend „Die letzten Lieder“ nach Richard Strauss zu erleben. In beiden Teilen, in denen die Tänzerinnen und Tänzer zuweilen an die Grenzen physischer Belastbarkeit gehen, geht es um Liebe, Kampf und Tod. Das damalige Premierenpublikum war begeistert und spendete fast nicht enden wollend Applaus. Und die beste Nachricht ist wohl: Es gibt auch noch Karten für diese Vorstellung.

Ausverkauft ist hingegen am Sonnabend „Sprich mit mir“ auf der Hinterbühne. In dieser sogenannten Opernverwicklung wurden ebenfalls zwei Stücke miteinander verquickt: „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc und „The Telephone“ von Gian Carlo Menotti“. Wer diese Inszenierung mit Franziska Ringe und Maciej Kozlowski aber unbedingt noch sehen möchte, dem sei geraten, sich schnell Karten für die letzte Vorstellung in Stralsund am 19. März zu besorgen.

Ein letztes Mal gibt es diesen Sonntag um 18 Uhr auch für die Oper „Jonny spielt auf“. Ralf Dörnen warb nochmal eindringlich dafür, sie sich anzusehen. „Jonny spielt auf“ vom Österreicher Ernst Krenek ist nämlich eine Rarität auf deutschen Bühnen. Die Oper war nach ihrer Premiere 1927 in Leipzig ein Riesenerfolg, geriet dann aber in Vergessenheit und wurde von den Nationalsozialisten sogar auf den Index gesetzt. Karten für die Sonntag-Vorstellung gibt es noch ausreichend.

Nur 30 Prozent der Sitzplätze gehen in den Verkauf

Apropos Karten: Wie Chefdramaturg Oliver Lisewski erwähnte, werden derzeit wegen Corona leider nur 30 Prozent der Gesamtsitzplätze verkauft. „Wir halten uns auch an diese Zahl, auch wenn sie vielleicht demnächst erhöht werden könnte“, fügte er hinzu. „Denn wir wollen nicht wieder in eine Situation kommen wie im Dezember.“ Seinerzeit mussten Zuschauer nämlich angerufen und auf eine spätere Vorstellung vertröstet werden, weil die Platzkapazitäten aufgrund der Corona-Ampel plötzlich eingeschränkt waren. Jetzt gibt es stattdessen eine Warteliste für bereits ausverkaufte Vorstellungen. Denn es wird ja schließlich gemunkelt, dass sich ab 4. März die Platzkapazität wieder von 30 auf 50 Prozent ändern könnte.

Ebenfalls im Gespräch ist auch die Wiedereinführung der 3 G-Regel. Derzeit gilt immer noch 2Gplus. Das heißt, Eintritt gibt es nur für Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Test oder Boosterung. Ob sich das ändert, steht aber noch nirgends festgeschrieben.

Im März stehen echte Premieren an

Fest eingeplant hingegen hat das Theater seine Premieren im Monat März in Stralsund. Und da macht das Jugendstück „Mongos“ im Gustav-Adolf Saal am 15. März den Anfang. Hier geht es um die Pubertät zweier Jungen, die anders sind: Denn der eine sitzt im Rollstuhl, der andere hat Multiple Sklerose.

Die Hauptrollen spielen die beiden Jüngsten im Ensemble der Schauspieler, Hauke Petersen, den das Stralsunder Publikum sicher noch als liebenswürdigen „Aladin“ in Erinnerung hat und Philipp Staschull. Zur Erinnerung: Dieser junge Mann kam groß heraus als Eugen in der „Pension Schöller“.

Das musikbegeisterte Stralsunder Publikum darf sich am 2. und 3. März nicht nur auf das 5. Philharmonische Konzert mit Werken von Bach, Schubert und Liszt freuen, sondern auch auf die Händel-Oper „Alcina“. Sie hat am 25. März Premiere. Eine öffentliche Probe mit Einführung gibt es dazu am 14. März um 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Und nach über zwei Jahren Proben mit vielen coronabedingten Unterbrechungen soll nun endlich auch „Die lustige Witwe“ Premiere haben. Für sie hebt sich der Stralsunder Vorhang dann am 2. April. Ursprünglich sollte die Operette ja zu Silvester gezeigt werden. Aber da befand sich das Theater ja im Lockdown.

Intendant Dörnen hofft auf Monate ohne Unterbrechungen

Ralf Dörnen hofft, dass alle die nächsten Wochen und Monate ohne derartige Unterbrechungen arbeiten können. Der Intendant machte in diesem Zusammenhang auch noch auf ein besonderes Highlight aufmerksam. Das wird die erstmalige Verleihung eines Theaterpreise am 9. Juni in Stralsund sein. Dieser soll dann im Rahmen eines Theaterballes überreicht werden. Einzelheiten gibt es dazu aber noch nicht.

Tickets:Theaterkasse Stralsund 03831 2646124 oder www.theater-vorpommern.de

Von Reinhard Amler