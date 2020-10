Theater in Stralsund: Familie greift zur Selbstjustiz, weil der Rechtsstaat versagt

Stralsund

uch unter Corona-Bedingungen ist spannendes Schauspiel möglich. Das bewies das Theater Vorpommern auch am Mittwochabend mit seiner neuesten Stralsunder Premiere.

Das Ein-Personen-Stück „Angst“ von Dirk Kurbjuweit stand auf dem Spielplan im Gustav-Adolf-Saal. Und Ronny Winter gelang es auf bewundernswerte Weise, die Angst, mit der eine Berliner Familie bis zur Ohnmacht kämpft, beeindruckend aufs Publikum zu übertragen, so dass es am Ende auch mitfühlen konnte. Es geht um Stalking in einer sehr aggressiver Form.

Das Stück fängt harmlos an

Der Architekt Randolph Tiefenthaler ahnt nichts Schlimmes, als er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Hochparterre eines Berliner Gründerzeitbaus seine vermeintliche Traumwohnung bezieht. Mit hohen Zimmern, Stuck an den Decken und Garten am Haus scheint die Idylle perfekt. Doch sie trügt, denn im Souterrain wohnt Dieter Tiberius. Ein Mann um die Vierzig, der offenbar keiner geregelten Arbeit nachgeht und daher fast immer zuhause ist. Dieser Mann wird für die Familie zunehmend zum Alptraum. Es fängt relativ harmlos an, indem er Kuchen vor die Tür stellt und gute Nachbarschaft wünscht. Doch als Frau Tiefenthaler eines Tages Wäsche im Garten aufhängt und dabei auch ihre Slips festklammert, macht er sehr anzügliche Äußerungen. Und es bleibt nicht dabei. Denn es folgen Liebesbriefe und eines Tages sogar der Vorwurf, Tiefenthaler und seine Frau würden ihre Kinder sexuell missbrauchen. Der Mann erstattet Anzeige bei der Polizei. Und diese kommt auch, weil sie bei solch einem schweren Vorwurf kommen muss.

Wie der brave Bürger zum Barbaren wird

Verzweifelt sucht Tiefenthaler nach Hilfe. Immer im Vertrauen auf den Rechtsstaat. Doch seine inzwischen eingeschaltete Anwältin hebt nur beschwörend die Hände und sagt, dass es kein Mittel gibt, Tiberius beizukommen, geschweige denn, ihn aus seiner Wohnung zu vertreiben. Beim Jugendamt heißt es, dass gegen Herrn Tiberius nichts vorliege. Folglich könne man auch nichts unternehmen. Die Angst treibt den Architekten ans Ende. Seine Ehe stürzt in die Krise. Er greift zum Alkohol. Und dann wird es tragisch, weil Tiefenthalers Vater den Stalker erschießt. Aus 1,5 Meter Entfernung trifft die Pistolenkugel genau dessen Kopf. Der brave Bürger wird zum Barbaren, weil der Rechtsstaat versagt, beschreibt der Autor Dirk Kurbjuweit diese Szenerie. Die Familie als Bindeglied zwischen den Menschen hält aber zusammen.

Romanvorlage stammt aus dem Jahr 2013

Der 57-Jährige Schriftsteller und Journalist schrieb seinen Roman „Angst“ 2013. Vier Jahre später wurde er auch erfolgreich verfilmt. Der Chefdramaturg des Theaters Vorpommern, Sascha Löschner, hat aus dieser Vorlage eine Bühnenfassung erarbeitet, die jetzt als Uraufführung zu erleben ist. Vergangene Woche konnte Löschner Dirk Kurjuweit auch zu einer Aufführung in Greifswald begrüßen. Der zeigte sich beeindruckt. Vor allem natürlich von Ronny Winter, der - coronabedingt - zehn im Stück auftretende Personen ganz allein spielt. Unterstützt wird er durch Videoeinblendungen, in denen auch seine Schauspielkollegen Kathleen Friedrich, Stefan Hufschmidt und Niklas Krajewski zu sehen sind.

Das Bühnenbild, das aus zum großen Rechteck zusammengestellten Tischen besteht, hat Eva Humburg besorgt. Die Tische sind weiß bespannt. Darauf zu erkennen: aufgemalte Strichmännchen, die die Familie und deren Verzweiflung darstellen sollen sowie viele zum Stück passende Begriffe, wie Justiz, Anklage, Rechtsstaat und natürlich das Wort Angst.

Dann sind die nächsten Aufführungen

Die nächsten Aufführungen: 9. Oktober und 11. November ( Greifswald/Rubenowsaal) sowie am 31. Oktober und 18. November ( Stralsund/Gustav-Adolf-Saal)

Von Reinhard Amler