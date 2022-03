Stralsund

Nur knapp 100 Zuschauer kamen am Sonnabend zur Ballettaufführung „Und die Seele unbewacht…“ ins Stralsunder Theater, obwohl es um die 250 hätten sein können. Das war natürlich ausgesprochen schade, denn das Werk von Ralf Dörnen war wieder in den Spielplan aufgenommen worden, weil es bei seiner Premiere am 26. Oktober 2019 ein großer Erfolg war. Danach konnte es wegen Corona nur viermal gezeigt werden. Interessant, dass es an diesem Sonnabend auch viele Greifswalder nach Stralsund zog. Und Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) war von der Insel Rügen gekommen.

Tragik in zwei Teilen

„Und die Seele unbewacht …“ ist ein Stück, das man gesehen haben sollte. Es ist allerdings kein Handlungsballett wie „Othello“, sondern ein zweigeteilter Abend. Im ersten Teil erleben die Zuschauer das Ballett „Tristan“. Getanzt wird dabei zur Musik von Hans Werner Henze (1926–2012) oder genauer gesagt, zu dessen 3. Klavierkonzert „Tristan“, für das er auch Anleihen bei Brahms und bei elektronischer Musik genommen hat. Dörnen spricht von einer Wahnsinnsmusik, die natürlich haargenau die Tragik des Geschehens auf der Bühne widerspiegelt. Dort wird die Geschichte zweier Liebenden, Tristan und Isolde – großartig getanzt von Stefano Fossat und Barbara Flora –, erzählt. Beide sterben am Ende, aber der Tod vereint sie auch wieder.

Henze hat sein 3. Klavierkonzert 1973 unter dem Eindruck mehrerer Todesfälle im persönlichen Umfeld sowie des Putsches in Chile fertiggestellt. Es ist eine ausgesprochen bewegende Musik. Möglicherweise dauerte es am Sonnabend deshalb auch eine Weile, bis nach dem Verklingen des letzten Tones der wohlverdiente Applaus einsetzte.

Szene aus „Vier letzte Lieder“ mit Juul van Helvoirt und Davide D’Elia Quelle: Peter van Heesen

Liebe über den Tod hinaus

Auch im zweiten Teil des Abends „Letzte Lieder“ ging es um Liebe, Kampf und Tod. Die Basis dafür war ein Gedicht von Hermann Hesse. Es heißt „Beim Schlafengehen“. Kein geringerer als Richard Strauss hat es in seinen letzten vier Liedern mit vertont. Diese „Vier letzten Lieder“ bilden zusammen mit den „Metamorphosen“, einem Stück für 23 Solostreicher, die Grundlage für Dörnens Ballett, in dem es wieder ums Sterben geht. Wie nah dieses oft noch tabuisierte Thema gerade ist, symbolisierte eine Spendenbox im Foyer des Theaters, die in den ukrainischen Farben Blau-Gelb leuchtete.

Frauentagsermäßigung für die Damen

Es gab Sonnabend wohl kaum jemanden, der nicht gerührt aus der Vorstellung gegangen ist. Warum aber so viele Plätze leer blieben, kann man nur erahnen. Vielleicht hat es sich tatsächlich noch nicht herumgesprochen, dass das Theater wieder spielt. Dennoch sollte man gerade in Krisenzeiten nicht auf Theater verzichten, weil es ein Ort ist, der zum Nachdenken anregt und den so wichtigen Austausch ermöglicht.

Am kommenden Sonnabend sind alle Stralsunder wieder zum Ballett eingeladen. Dann steht „Othello“ auf dem Spielplan. Also wieder ein brandaktuelles Stück, in dem es um Macht, Verrat und Intrigen geht. Dazu gibt es eine wunderbare Musik, extra komponiert für das Theater Vorpommern von Michio Woirgardt. Und natürlich werden großartige tänzerische Leistungen vom Ballett Vorpommern gezeigt. Und die allerbeste Nachricht betrifft die Frauen: Sie erhalten wegen des Frauentages am 8. März beim Eintritt 20 Prozent Ermäßigung.

Und noch ein Hinweis sei gestattet: Das Theater hat im Foyer Karten ausgelegt, auf denen die Besucher den Namen jenes Ensemblemitgliedes eintragen dürfen, welches sie in dieser Spielzeit am meisten beeindruckt hat. Wer am Ende die meisten Stimmen bekommt, soll am 9. Juli den erstmals zu verleihenden Theaterpreis auf einem Stralsunder Theaterball erhalten.

Weitere Vorstellungen

„Othello“ zum Frauentag: am 12. März um 19.30 Uhr im Theater Stralsund mit einer Einführung ab 18.45 Uhr. Frauen erhalten 20 Prozent Rabatt beim Kauf einer Karte.

„Und die Seele unbewacht …“ gibt es am 18. März um 19.30 Uhr in Greifswald zum letzten Mal.

Von Reinhard Amler