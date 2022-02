Theoretische Fahrprüfung in MV: Fahrschüler betrügen mit Mini-Kameras in der Maske

Rostock

Die Betrügereien bei theoretischen Führerscheinprüfungen nehmen bundesweit zu. Oft nutzen die Betreffenden modernste Technik. Mitunter greifen sie auch Prüfer tätlich an. So schlug beispielsweise die Prüforganisation TÜV Nord im Bereich Hannover (Niedersachsen) Alarm.

Auch in den neuen Bundesländern und Berlin decken die hier zuständigen Dekra-Fachleute hunderte Manipulationen auf. Während die Hauptstadt den Schwerpunkt bildet, vermeldet MV nur Einzelfälle.

Kamera im Mund-Nasen-Schutz versteckt

Die Betrüger zeigen sich erfinderisch. So filmen die Prüflinge die Fragebögen mit Minikameras ab. Diese sind oft stecknadelkopfgroß und werden beispielsweise im Pullover oder im Mund-Nasen-Schutz platziert. Helfer außerhalb des Prüfungsraums erhalten die Aufnahmen drahtlos.

Die präparierte Mund-Nasen-Schutz: Das Loch für die Kamera ist winzig. Quelle: DEKRA

„Die richtigen Antworten hört der Kandidat dann über einen im Ohr befindlichen Mini-Empfänger“, erklärt Edgar Pinick. Der für die Hansestadt Rostock, den Landkreis Rostock und den Landkreis Vorpommern-Rügen verantwortliche Dekra-Fachabteilungsleiter kennt die Masche.

In dieser Mund-Nasen-Bedeckung stecken eine Kamera und weiteres technisches Zubehör. Quelle: DEKRA

Im vergangenen Jahr hatte Pinick den Verdacht, dass einer seiner Prüflinge derart manipuliert. „Scheinbar hat bei ihm die Technik versagt. Er kreuzte in fünf Minuten alle Fragen an und verließ mit mehr als 80 Fehlerpunkten den Raum“, erinnert sich der Fachmann.

Viele Manipulationen in der Hauptstadt nachgewiesen

Tatsächlich handelt es sich im Nordosten bisher um Einzelfälle. Das belegt die aktuelle Statistik der Sachverständigenorganisation: Im ersten Halbjahr 2021 flogen hierzulande insgesamt fünf Betrugsversuche auf. Zum Vergleich: In Berlin wiesen die Dekra-Mitarbeiter 101 Manipulationen nach. Dies stellt knapp die Hälfte aller Verfehlungen dar. Denn in allen neuen Bundesländern waren in diesem Zeitraum insgesamt 104 Fälle aktenkundig geworden.

Edgar Pinick, Dekra-Fachabteilungsleiter für Fahrerlaubniswesen in Rostock Quelle: Dekra

Zum Vergleich: Aus Erhebungen des TÜV Nord geht hervor, dass es allein in der Region Hannover im vergangenen Jahr rund 200 entsprechende Versuche gab. Im Jahr 2020 waren es noch 120 gewesen. Zudem wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

Der Grund für die dortigen intensiven internen Überprüfungen: Es war zu Handgreiflichkeiten von Ertappten gegenüber den Prüfern gekommen.

„Stellvertreter-Masche“ im Nordosten kaum registriert

Drohungen gegenüber Prüfern sind im gesamten Dekra-Gebiet bislang äußerst selten. Vier Vorfälle gab es im ersten Halbjahr 2021 insgesamt.

Gerade in MV wird zudem kaum die sogenannte Stellvertreter-Masche praktiziert. Dabei handelt es sich beim Prüfling nicht um den Führerscheinbewerber. Vielmehr sieht er ihm täuschend ähnlich. Fachlich fit ist das Double jedoch und legt im Zweifelsfall gefälschte Dokumente vor.

„Die Zahl der Manipulationsfälle ist verschwindend gering. Und wenn, dann laufen sie hier zumeist klassisch ab“, betont der Neubrandenburger Dekra-Experte Dirk Günther. In seinem Verantwortungsbereich befinden sich die Prüflokale Waren (Müritz), Anklam, Pasewalk, Greifswald und Neubrandenburg.

Konkret deckte er im vergangenen Jahr zwei Betrugsversuche deutscher Schüler auf. Diese wollten mit Hilfe ihrer versteckten Handys an die richtigen Lösungen gelangen. Günther hatte im Jahr 2020 zwei Prüflinge mit Migrationshintergrund erwischt. Einer scheiterte mit der Stellvertreter-Masche, der andere hatte ebenfalls ein Handy im Prüfungsraum versteckt.

Lukrativer Markt in Ballungsräumen

Für Helmut Bode, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes MV, kommt die Zunahme der Betrügereien bei Theorieprüfungen nicht überraschend. „Dies ist seit geraumer Zeit ein Problem vor allem in Großstädten und Ballungsräumen. Denn hier existiert ein lukrativer Markt für kriminelle Gruppen, die mit modernster Technik arbeiten.“ Im Nordosten aber handele es sich um Einzelfälle.

Im Dekra-Gebiet: 527 Vorfälle im Jahr 2020 Die Dekra agiert als Technische Prüfstellein den fünf neuen Bundesländern und Berlin: In diesem Bereich wurden 2019 insgesamt 568 Manipulationsversuche bei der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung festgestellt. Im Jahr 2020 waren es 527 Vorfälle. Im ersten Halbjahr 2021 wurden 205 Betrügereien aufgedeckt. Zu berücksichtigen ist, dass sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 aufgrund des Corona-Lockdowns zeitweise keine Prüfungen erfolgen konnten. Tätliche Angriffe auf Fahrerlaubnisprüfer: In den Jahren 2019, 2020 und 2021 wurde bei Dekra insgesamt ein Fall verzeichnet (April 2019 in Brandenburg). Nach geltender Rechtslage kommen ertappte Sünder glimpflich davon – sie werden sechs Wochen gesperrt, bevor sie die Theorieprüfung wiederholen dürfen. Prüforganisationen, der Verkehrssicherheitsrat und Fahrlehrerverbände fordern deshalb stärkere Sanktionen. So soll ein Betrug bei der Prüfung als Ordnungswidrigkeit oder gar als Straftat eingestuft werden. Ein dem Bundesratvorliegender Verordnungsentwurf sieht vor, bei einer Manipulation der Theorieprüfung die Sperrfrist bis zur Wiederholung auf bis zu neun Monate auszudehnen. Im Dekra-Gebiet lag 2021 die Erfolgsquote im Schnitt bei den theoretischen Prüfungen bei 58,7 Prozent, bei den praktischen Prüfungen bei 64,6 Prozent. In MV erfolgten 2021insgesamt 26 023 Theorie- und 23 953 praktische Prüfungen.

„Wer zur Theorieprüfung zugelassen werden möchte, muss bei mir einen Vortest bestehen“, verdeutlicht Torsten Bremer. Der Chef der Stralsunder Fahrschule „Greif“ bildet auch zahlreiche Fahrschüler mit Migrationshintergrund aus. Gegenwärtig ist es möglich, diesen Prüfungsteil in zwölf Sprachen abzulegen.

Torsten Bremer ist Chef der Stralsunder Fahrschule „Greif“. Quelle: Christian Rödel

Auch er habe es schon erlebt, dass Schüler nur einen bestimmten Prüfungstermin wollten. „Ich hatte das Gefühl, dass hier die Stellvertretermasche läuft. Deshalb habe ich dies abgelehnt“, so der Fahrlehrer.

Bremer nutzt unter anderem seinen fünfsprachigen Fahrsimulator, um Begriffe trainieren zu lassen. „Das Wissen muss der Prüfling nachweisen und anwenden können“, sagt der Ausbilder. Er ergänzt: „Für die praktische Prüfung hat die Dekra mehrere Seiten mit deutschen Kommandos und Vorgaben erarbeitet. Ohne diese zu beherrschen, kann man die Fahraufgaben nicht bewältigen.“

