Stralsund

Thomas Bartnitzki ist neuer Kanzler der Hochschule Stralsund (HOST). Der erweiterte Senat der Hochschule hat den promovierten Ingenieur am Mittwoch mehrheitlich im ersten Wahlgang gewählt. „Ich freue mich sehr über die Wahl zum Kanzler der Hochschule Stralsund und das entgegengebrachte Vertrauen des erweiterten Senats. Als Kanzler möchte ich die Voraussetzungen dafür schaffen, die Chancen, die die Digitalisierung bietet, für unsere Hochschule zu nutzen. Dabei kommt es mir besonders darauf an, dass wir den Wandel und den Weg in die Zukunft gemeinsam gestalten", sagte Bartnitzki nach seiner Wahl.

Prof. Petra Maier, Rektorin der Hochschule erklärte, sie freue sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Thomas Bartnitzki kann auf mehr als 15 Jahre Führungserfahrung an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen zurückgreifen. Eine deutlich größere Bildungseinrichtung als die Hochschule Stralsund. 45 256 Studierende hatte die RWTH für das Wintersemester 2018/19 gemeldet.

Geplant ist, das der neue Kanzler sein Amt zum 1. November 2019 in Stralsund antritt. Voraussetzung dafür ist jedoch die rechtzeitigen Ernennung durch das Kultus-Ministerium MV. Bartnitzki hat angekündigt, zusammen mit seiner Frau nach Stralsund ziehen zu wollen, weil sie sich der Region verbunden fühlen.

Jörg Mattern