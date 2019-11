Thomaskirche Tribsees: 60 000 Euro für Gewölbesanierung

Tribsees

Geldregen für die Thomaskirche in Tribsees. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt in diesem Jahr dank einer zweckgebundenen Spende für die Restaurierungsarbeiten an den Gewölben und Wänden in der Kirche in Tribsees 60 000 Euro zur Verfügung, die Arbeiten sollen sich an die jetzt noch laufende Turmsanierung anschließen.

Bisher sechs Bauabschnitte durchgezogen

Von 2013 bis 2016 wurden schrittweise – unterstützt von der Stiftung seit 2015 – Arbeiten an den Dächern von Kirchenschiff, Chor und Seitenschiffen durchgeführt. Seither werden die starke Verschmutzung und die erkennbaren Feuchteschäden im Inneren, insbesondere auch die vorhandenen Risse in den Gewölben, beseitigt.

Bisher wurden insgesamt 1,3 Millionen Euro in sehr unterschiedliche und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung des 1245 erstmalig urkundlich erwähnten Baudenkmales investiert, ausgeführt in fünf Bauabschnitten.

250 000 Euro für Turmsanierung

Die Kirche in Tribsees wurde 1245 gebaut und ist ein wichtiges Kulturdenkmal. Quelle: Ines Sommer

Nachdem zuletzt 2017/18 im Innenraum die Gewölbe der Kirche über dem Mittelschiff aufwendig erneuert worden waren, stehen jetzt im aktuell 6. Bauabschnitt die Stabilisierung der Innen - und Außenwände der Turmmauern sowie die Sanierung der Traufen auf dem Vorhabenplan.

250 000 Euro mussten nach Angaben von Pastor Detlef Huckfeldt zur Finanzierung dieses 6. Bauabschnitts aufgebracht werden. Das Geld kam aus verschiedenen Töpfen zusammen. So stammen etwa 125 000 Euro aus dem europäischen Leader-Programm zur Entwicklung und Förderung ländlicher Räume. Dazu kommen Patronatsmittel, mit denen das Land die Kirchen unterstützt. Mit im Boot bei der Finanzierung sind auch die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland mit 15 000 Euro sowie der Denkmalschutz mit 20 000 Euro. Die Kirchengemeinde Tribsees steuert einen Eigenanteil von 42 000 Euro bei.

Gewölbesanierung als Etappe 7 für 2020 geplant

Die Bauarbeiten im und am Turm liegen in den letzten Zügen und sollen demnächst abgeschlossen sein. Danach wird in St. Thomas der Baulärm noch nicht verstummen. „Der 7. Bauabschnitt soll sich anschließen, da geht es dann um den Abschluss der Gewölbesanierungen über dem nördlichen Seitenschiff und dem Altarraum“, sagt Pastor Huckfeldt. „Wir haben jetzt den Zuwendungsbescheid bekommen, schreiben dann aus und hoffen, dass wir Anfang 2020 beginnen können.“

Nach Abschluss von Etappe 7 ist die Kirche im Sanierungsprozess so weit fortgeschritten, dass alles sicher ist und nichts mehr irgendwo locker ist und herunterfallen kann. „Aber fertig wird man in so einer Kirche ja nie“, sagt Detlef Huckfeldt gegenüber der OZ.

Und das sollte man über die Thomaskirche wissen

Die dreischiffige kreuzrippengewölbte Backsteinhallenkirche in Tribsees – auf halber Strecke zwischen Greifswald und Rostock im Süden des Landkreises Vorpommern-Rügen – entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Teile des Vorgängerbaus aus dem 13. Jahrhundert wurden in den Bau einbezogen.

So stammt der Feldsteinunterbau des quadratischen Westturms aus der Zeit des Vorgängerbaus. Der obere Turmbereich stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Damals entstand auch die Sakristei mit Netzgewölbe an der Chor-Nordseite. Im 19. Jahrhundert wurden die neogotische Vorhalle an der Südseite angefügt und das Innere im neogotischen Stil verändert.

Geschnitzter Mühlenaltar ist berühmt

Das kostbarste Ausstattungsstück im Kirchenraum ist der spätmittelalterliche Flügelaltar mit einer ungewöhnlichen Darstellung der eucharistischen Mühle. Der drei Meter hohe und 5,50 Meter breite Mühlenaltar entstand vermutlich um 1430. Die Art der Darstellung verdankt sich der Abendmahlsfrömmigkeit der Zisterzienserklöster. Das Motiv ist – insbesondere als geschnitzte Version – sehr selten. Aber auch die Kanzel von 1577 und die Buchholz-Orgel von 1831 sind besondere Stücke, die man unbedingt gesehen haben muss, schaut man in St. Thomas vorbei.

Die Thomaskirche ist eines von über 530 Projekten, die die Stiftung Denkmalschutz dank Spenden und Mittel der Glücksspirale und der Rentenlotterie von Lotto allein in Mecklenburg-Vorpommern fördern konnte.

