Drinnen geht nichts? Dann raus an die frische Luft und dort aktiv werden. Die OZ startet die Serie „Freizeit in MV“ und stellt dort Aktivitäten im Freien in Stralsund und der Umgebung vor. Hier geht es um die schönsten Joggingstrecken.

Freizeit in MV - Das sind die beliebtesten Joggingstrecken in Stralsund

Freizeit in MV - Das sind die beliebtesten Joggingstrecken in Stralsund