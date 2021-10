Tipps fürs Wochenende in Stralsund: Das ist los am 23. und 24. Oktober

Stralsund/Landsdorf

Streng genommen beginnt das Wochenende erst am Sonnabend, doch reinfeiern ist auch immer eine schöne Sache. Am Freitagabend geht das in der Anker Werkstatt, An der Fährbrücke 5. Dort wird ab 23 Uhr eine Techno-Nachtschicht eingelegt. Tim Przykopp und Tobias Sommer geben den 4/4-Takt vor. Eintritt ab 23 Uhr (10 Euro) nur für Genese und Geimpfte – also 2G.

Sonnabend, 15 Uhr: Wir empfehlen einen Ausflug nach Landsdorf bei Tribsees. Im Kunstraum „Transfirmation“ wird eine Ausstellung mit Glasarbeiten des Industriedesign-Pioniers und Bauhaus-Schülers Wilhelm Wagenfeld (1900-1990) eröffnet. Im Anschluss gibt das tschechisch-amerikanische Terzett Quarter to three ein improvisiertes Konzert auf einem Vierteltonklavier und anderen Mikrointervallinstrumenten sowie der japanischen Shakuhachi-Flöte: Jazz, Klassik, rohe Energie und Experimentierfreude. Eintritt frei. Die Ausstellung ist bis 28. November sonntags, 11 bis 15 Uhr, und nach Vereinbarung zu sehen. www.gutshaus-landsdorf.de.

Sonnabend, 19.30 Uhr: Das Theater Vorpommern zeigt die Uraufführung von „Othello“. Ralf Dörnen hat das Ballett frei nach William Shakespeare entwickelt. Die Musik kommt von Michio Woirgardt. Um 19 Uhr gibt es im Foyer eine Einführung im Anschluss ein Nachgespräch mit Dramaturgin Barbara Buck. Tickets: www.theater-vorpommern.de.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonnabend, 20 Uhr: Die Band Guacáyo macht auf ihrer Lemonade-Tour Halt in Stralsund und bringt auf der Bühne Blechwerk (Lindenstraße 142) das Publikum mit Indie-Pop zum Tanzen. Einflüsse von Reggae und Hip Hop sind zu hören, außerdem ein lautes Nein zur Norm und ein Ja zu sich selbst. Tickets für 16,52 Euro: www.buehne-blechwerk.de/guacayo.

Sonntag, 15 Uhr: Am Nachmittag in die Kneipe? Wenn Hanni Höppner Geschichten erzählt – warum nicht? Die Wirtin von Stralsunds ältester Kneipe „Zur Fähre“ berichtet „aus dem Buch der Zeiten“. Darin stehen Menschen aus 700 Jahren Schankwirtschaft, Liebe, Sehnsucht und Abenteuer im Mittelpunkt. Tickets: 15 Euro. Anmeldung: 0171 / 276 34 42.

Szene aus „Jeder stirbt für sich allein“. Quelle: Peter van Heesen

Sonntag, 16 Uhr: Noch mal ins Theater? Würde sich lohnen. Denn das Schauspiel „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman des Greifswalder Autors Hans Fallada steht auf dem Programm. Es spielt in Berlin 1940. Die Eheleute Quangel erhalten per Feldpost die Nachricht vom Tod ihres Sohnes. Sie rufen in Flugblättern zum Widerstand gegen die Nazis auf, die sich daraufhin auf die Jagd nach den Verfassern machen. Ein Stück über Werteverfall in totalitären Systemen, über die Würde des Menschen und das Aufstehen gegen die Barbarei. Auf www.theater-vorpommern.de gibt es die Tickets.

Von Kai Lachmann