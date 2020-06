Tischtennis-Landesmeister aus Stralsund im Prüfungsstress

Stralsund

Aus Gütersloh an den Strelasund zog es vor knapp drei Jahren den Nordrheinwestfalen Adrian Grosse-Freese, um hier in der UNESCO-Welterbestadt seine Berufsausbildung zum Hotelfachmann zu beginnen.

Als 24-jähriger Azubi legte er damals los im Scheelehof und sagt heute mit 27 Jahren: „Es waren wirklich tolle drei Jahre, die ich in Stralsund verlebt habe, mit wunderbaren Kollegen und vielen neuen Freunden“. In diesen Tagen steht der amtierende Tischtennis-Landesmeister (diesen Titel errang er im Januar 2020) aber im IHK-Prüfungsstress, um seinen Berufsabschluss demnächst sicher in der Tasche zu haben.

Wie geht es beruflich bei ihm weiter? „Nach den hoffentlich erfolgreich absolvierten Abschlussprüfungen möchte ich international unterwegs sein und im Ausland neue Berufserfahrungen in der Hotel-Branche sammeln“, so der sportliche junge Mann, der seit seinem siebten Lebensjahr erfolgreicher Tischtennisspieler ist.

