Tod vor Stralsunder Penny-Markt: Polizei ermittelt jetzt gegen den Helfer

Stralsund

Überraschende Wende im Fall des Toten vor dem Stralsunder Penny. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 43-Jährigen, der den Streit schlichten wollte. „Die Todesursache lässt darauf schließen, dass der 43-jährige Mann den Tod mitverursacht hat“, erklärt ein Polizeisprecher in Stralsund. Die genaue Todesursache, die aus der am Dienstag durchgeführten Obduktion hervorging, will die Polizei noch nicht bekannt geben.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge. Alle Zeugen und Beteiligten würden befragt, um ein genaues Protokoll der Geschehnisse zu bekommen.

Mann starb im Krankenhaus

Am Sonnabend hatten sich ein 41-Jähriger und seine gleichalterige Lebensgefährtin vor dem Penny im Stralsunder Stadtteil Knieper gestritten. Der 43-jährige Mann wollte die Frau schützen und hat sich in die Auseinandersetzung eingemischt. Nachdem er den 41-Jährigen zu Boden gedrückt hat, war dieser plötzlich leblos. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er jedoch verstarb.

Für die Polizei gibt es noch viele offene Fragen. „Die Antworten ergaben bisher noch kein einheitliches Bild“, erklärt der Polizeisprecher. Außerdem werde geklärt, ob das Verhalten beim Eingreifen des 43-Jährigen gerechtfertigt war. Ob man wirklich von Notwehr sprechen könne, klärt die Polizei noch in dieser Woche.

Von Nora Reinhardt