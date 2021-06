Tödlicher Mopedunfall in Stralsund: Ersthelfer können schreckliche Bilder kaum aushalten

Stralsund

Immer wieder bleiben Menschen am Kreisverkehr Frankenwall stehen, halten für einen Moment inne oder legen an der Unfallstelle Blumen nieder, stellen Kerzen auf. Manche brechen weinend zusammen, so groß ist Mitgefühl für den 17-Jährigen, der am Montagmittag an dieser Stelle tödlich verunglückt ist.

Der junge Stralsunder war gegen 12.45 Uhr mit seinem Moped auf dem Frankenwall in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs. Auf Höhe des Kreisverkehrs kam der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache auf der rechten Spur neben dem Kreisverkehr gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei prallte der Junge, der vorschriftsmäßig einen Helm trug, an eine Laterne und wurde schwer verletzt. Trotz Reanimation erlag er später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Zwei Erzieherinnen eilen zu Hilfe

Der Kreisel am Frankenwall. Ganz in der Nähe hat sich er tödliche Unfall zu getragen. Hinter dem Kreisel steht das Gebäude der Kita Spielkiste. Quelle: Kay Steinke

Zu den Ersthelfern, die dem Verletzten zu Hilfe eilten, gehörten auch zwei Erzieherinnen aus der Kita Spielkiste, die fast auf Augenhöhe liegt. „Sie haben gemeinsam mit anderen Passanten Erste Hilfe geleistet. Zum Glück waren viele Menschen da, die angehalten haben und ihre Hilfe anboten“, sagt Kita-Leiterin Anke Hack – immer noch sichtlich mitgenommen. „Wir sind alle schockiert, besonders natürlich die beiden Kolleginnen, die die schrecklichen Bilder ständig vor Augen haben. Einfach nur grausam. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, das Kriseninterventionsteam vom ASB um professionelle Hilfe zu bitten.“ Denn es sei schwer zu verkraften, dass man alles gegeben hat – und trotzdem hat es der Jugendliche, der vom Alter her auch das eigene Kind sein könnte, nicht geschafft.

Kinder mussten nicht an Unfallstelle vorbei, weil Ferien sind

Normalerweise gehen die Hortkinder der „Spielkiste“ jeden Tag diese Strecke, wenn sie aus der Schule in den Hort wollen. Doch jetzt sind Ferien. „Die Kinder haben alle gerade auf dem Hof gespielt, als das Unglück passierte. Sie haben die Rettungsfahrzeuge natürlich gehört. Wir haben sie aber sofort reingeholt und mit ihnen gesprochen, ihre Fragen beantwortet. Dabei haben wir gemerkt, dass sie von der Schwere des Unfalls nichts mitbekommen haben. Darüber sind wir natürlich erleichtert.“ Das Spielen an der Straßenseite der Kita war erst mal tabu.

Erzieher konnten Tragik von Kindern fernhalten

Auch einen Tag nach dem tragischen Unfall hätte es bei den Lütten keine Auffälligkeiten gegeben, so Anke Hack erleichtert. „Die Mädchen und Jungen aus dem Hort sind entspannt und unbeschwert aufgebrochen zu einem Ausflug auf den Dänholm. Das hatten wir uns in unserem Ferienprogramm für die 40 Kinder so vorgenommen“, sagt die Stralsunderin und schiebt mit leiser Stimme hinterher: „Sie schauen sich beim THW auf dem Dänholm um. Unser lange geplantes Thema heißt: Jeder kann ein Helfer sein. Schlimm, welche Aktualität das plötzlich hat...“ Doch auch wenn die Erzieher – die Meisten haben ja selbst Kinder – bei jedem Blick aus dem Fenster voller Schmerz mit den Tränen kämpfen müssen, weil sie voller Anteilnahme mit den Hinterbliebenen fühlen, ist es den Kita-Mitarbeitern gelungen, die Tragik von den Kindern fernzuhalten.

Von Ines Sommer und Kay Steinke