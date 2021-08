Stralsund

Es müssen dramatische Bilder gewesen sein, die die Einsatzkräfte nach einem tödlichen Unfall an der A 20 zwischen Grimmen (Vorpommern-Rügen) und Tribsees erlebt haben müssen. Davon zeugt die sichtbare Zerstörung an der Autobahnbrücke, die den Verkehr der Landesstraße 19 über die Ostseeautobahn hinweg leitet, noch einen Tag später. Am Sonnabendabend gegen 21.35 Uhr war hier eine 39-Jährige ums Leben gekommen.

Laut Polizei war ihr Wagen, ein Pkw der Marke Mercedes, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und hätte eine Leitplanke überfahren. Daraufhin stürzte das Auto die Böschung hinab und kam neben der Autobahn zum Stehen. Dort fing es Feuer. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall aus ihrem Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Verstorbene kommt aus Vorpommern-Greifswald

Über die Verstorbene ist bisher nicht viel bekannt. Laut Polizei war die 39-Jährige aus Richtung Grimmen unterwegs nach Tribsees und stammt aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dennoch drückten etliche Menschen der Unbekannten unter einem Post der Polizei Vorpommern-Rügen auf dem sozialen Netzwerk Facebook ihr Beileid aus.

+++ Tödlicher Verkehrsunfall bei Grimmen +++ Gestern (21.08.2021) gegen 21:35 Uhr kam eine 39-jährige Frau mit ihrem... Posted by Polizei Vorpommern-Rügen on Sunday, August 22, 2021

Polizei VR wünscht der Familie viel Kraft

„Wir sprechen der Familie, den Angehörigen und allen Freunden unser tiefstes Beileid aus und wünschen viel Kraft für die bevorstehende Zeit“, betitelt die Polizei selbst den Post „Tödlicher Unfall bei Grimmen“. Sonja Neubauer kommentiert: „Mein aufrichtiges Beileid an die Familie und viel Kraft“, genau wie Torsten Beck mit „Mein Beileid an die Familie“ und Thomas Koch mit „Der Familie viel Kraft.“

Brücke sichtlich beschädigt

Blick von der Unfallstelle an der L19 auf die Autobahnbrücke bei Grimmen und Tribsees. Quelle: Christian Roedel

Während die Frau starb, brannte ihr Auto neben der A 20. Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehren Grimmen, Tribsees und Zarrentin löschten die Flammen. Sie waren mit rund 30 Kameraden vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße zudem für etwa 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei etwa 4000 Euro. Auch an der Brücke werden zahlreiche Reparaturen nötig sein. Wie Bilder zeigen ist die Leitplanke enorm eingedrückt, zudem wurde ein Streusandbehälter zerstört und etliche Straßen-Begrenzungspfosten beschädigt.

Zuletzt gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Reihe tödlicher Verkehrsunfälle. Allein im Juni gab es in der Hansestadt Stralsund zwei. Ein junger Mopedfahrer starb nach einer Kollision mit einer Laterne, ein 86-jähriger Autofahrer verstarb nach einem schweren Unfall auf der Rügenbrücke, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Von cr/kst