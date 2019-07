Stralsund

„Es war eine ganz starke Vorstellung. Vor toller Kulisse“, sagt Ralf Thierfelder nach der Premiere der Rockoper „Jesus Christ Superstar“. Der Mann aus Dresden, der viele Jahre in Stralsund gelebt hat, hatte sich schon im Februar um Karten für das Andrew Lloyd Webber-Stück bemüht.

Schlussszene mit Chris Murray als Jesus Christus am Kreuz. Quelle: Reinhard Amler

„Ich bin absoluter Jesus-Fan“, sagt er und höre zu Hause oft die CD mit Ian Guillan, dem Ex-Deep-Purple-Sänger in der Hauptrolle. „Aber die heutige Aufführung war der Hammer und muss sich dahinter nicht verstecken“, erklärt er. Genauso beeindruckt zeigten sich auch Hans-Peter Müller und seine Frau Ursula. Beide wohnen in Viersen am Niederrhein und machen eine Woche Urlaub in Stralsund. „Wir haben die Aufbauarbeiten erlebt und spontan Karten gekauft, erklärte der Mann. „Und wir haben das nicht bereut.“

Wo man Freitagabend auch hinhörte, es gab nur Lob für einen außergewöhnlichen Auftakt des Open-Air-Sommers „Ahoi, mein Hafenfestival“ in Stralsund. Intendant Dirk Löschner, der die Andrew-Lloyd-Webber-Show mit Chris Murray inszeniert hat, bedankte sich bei der anschließenden Feier, die weit bis nach Mitternacht ging, deshalb auch beim gesamten Team.

Dabei war er bemüht, in seiner Aufzählung niemanden zu vergessen, der zu diesem gelungenen Abend beigetragen hat. Neben den Darstellern nannte er auch Beleuchter, Ankleiderinnen und Bühnenbauer. Und immer wieder bat er Einzelne nach vorn, um Hände zu schütteln. „Alle haben grandiose Arbeit abgeliefert“, befand Löschner. „Und es hat Riesenspaß gemacht“, fügte er hinzu.

Und dem kann man als Zuschauer nur zustimmen. Denn wie das Theater auf der Bühne vorm Hansa-Gymnasium die letzten Stunden im Leben Jesus Christus künstlerisch performte, war erste Sahne. Und mal ehrlich: Besser bekommt man Musical auf großen Bühnen auch nicht zu sehen. Man zahlt dort nur mehr. Unser Theater glänzte Freitag sowohl von den Stimmen als auch von der Ausstattung her.

Denn erstmals wurde aufs Bühnendach und die Seitenwände verzichtet. Somit bot sich ein freier Blick aufs Wasser, der bei der Premiere noch durch herrliches Abendrot untermalt wurde. Wie bei großen Rockkonzerten kamen LED-Streams zum Einsatz. Darauf wurden wechselnd Videos gezeigt. Die litauische Künstlerin Gintare Minelgaite hatte dies möglich gemacht. Die LED-Wände wiederum kamen leihweise von den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. „Wir könnten uns so etwas allein gar nicht leisten“, so Löschner.

Die Premiere war ausverkauft. Und alle 756 Besucher feierten sie am Ende mit Standing Ovations. Auch bei der zweiten Vorstellung am Sonnabend gab es kaum leere Plätze. Man sollte sich also sputen, um das Event nicht zu verpassen. Denn es gibt nur noch drei Vorstellungen in Stralsund. Danach wird „Jesus Christ Superstar“ in Greifswald gezeigt.

Für die Inszenierung hat das Theater alle Register gezogen. Die großartige Musik kommt nicht vom Band, sondern wird live vom Philharmonischen Orchester unter Leitung von David Behnke in einem Zelt gespielt. Eine Rockband unterstützt es. Mit dabei in wechselnden Rollen sind die Mitglieder des Opernchores und des Extrachores, sowie viele Statisten mitsamt Feuerkünstler und die Solisten des Musiktheaters Thomas Rettensteiner, Alexandru Constantinescu, Andrey Valiguras, Semjon Bulinsky und Maciej Kozlowsky. Aber auch das Ballett Vorpommern setzt wunderbare Akzente.

Ebenso das Schauspiel. Feline Zimmermann, zuletzt noch in „Antigone“ zu sehen, bekam sogar die einzige weibliche Hauptrolle, die der Maria Magdalena. Und Mario Gremlich kann als Herodes Antipas sein komödiantisches Talent voll ausspielen. Felix Meusel singt den Petrus. I-Tüpfelchen der Aufführung sind natürlich die Hauptdarsteller Chris Murray als Jesus Christ und Sasha di Capri als Judas Iskariot. Es ist schon ein Genuss, beide Stars, die sonst deutschlandweit im Musical-Einsatz sind, hier live zu erleben. Ebenfalls dabei ist der Niederländer Martin Mulders in der Rolle des Hannas.

Die nächsten Vorstellungen Die nächsten Vorstellungen sind am 12., 13. und 14. Juli auf der Bühne vorm Hansa-Gymnasium in Stralsund zu sehen. Am Museumshafen in Greifswald ist „Jesus Christ Superstar“ am 18., 19., 23., 24., 25. und 26 Juli zu erleben. Beginn ist immer um 21.30 Uhr.

Szene mit Sasha Di Capri als Judas Iskariot (l.) und Chris Murray als Jesus Christ Quelle: Reinhard Amler

Reinhard Amler