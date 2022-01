Stralsund

Top-Deal für das Start-up GWA Hygiene: Das Jungunternehmen aus Stralsund hat den nächsten namhaften Investor für sich gewonnen. Der international führende Hersteller für Medizin- und Sicherheitstechnik Dräger steigt mit frischem Kapital bei GWA ein. Mit dem neuen Partner will GWA nach Europa auch weltweit durchstarten.

Seit der Gründung 2015 feiert GWA Hygiene mit seinem Monitoring-System NosoEx Erfolge. Die Stralsunder statten Desinfektionsmittelspender in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Sensoren aus. Diese erfassen, wann, wo und wie gründlich sich Mitarbeitende die Hände desinfizieren. Anhand der Daten lässt sich ablesen, wo Klinikpersonal in puncto Sauberkeit besser geschult werden muss. So soll die Verbreitung lebensgefährlicher Keime minimiert und Patienten folgenschwere Infektionen erspart werden.

Mit der Technologie hat GWA nicht nur Kunden, sondern inzwischen auch sieben große Investoren überzeugt. Zu ihnen zählt die MIG Fonds, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber. Sie ist mit mehreren Millionen Euro an dem Digital-Health-Start-up beteiligt. Mit Dräger beschreitet GWA nun aber Neuland.

Erfolgsgeschichte Die Erfolgsgeschichte beginnt im Krankenhausbett. Maik Gronau erholte sich gerade von einer Milz-OP, als er den wohl genialsten Einfall seines Lebens hatte: Er beobachtete, dass sich nicht jeder, der sein Stationszimmer betrat, an die im Krankenhaus geltenden Hygiene-Regeln hielt und die Hände desinfizierte und damit potenzieller Überträger lebensgefährlicher Krankenhauskeime war. Seine Idee: Ein elektronischer Aufpasser soll alle Ärzte, Schwestern und Pfleger dazu bringen, die Desinfektionsmittelspender zu benutzen. Die Geburtsstunde von NosoEx. Mit den smarten Sensoren hat GWA Hygiene, das mittlerweile gut 30 Mitarbeiter beschäftigt, nicht nur viele Kunden und Investoren, sondern auch Preise gewonnen. Darunter der OZ-Existenzgründerpreis 2017.

„Bisher hatten wir ausschließlich Finanzinvestoren an Bord. Mit Dräger haben wir erstmalig einen strategischen Investor in unser Unternehmen geholt. Durch die globale Präsenz von Dräger werden wir nun einen noch besseren Einblick in den Markt bekommen, was uns beim Vertrieb und der Produktentwicklung hilft“, erklärt GWA-Mitgründer und -Geschäftsführer Tobias Gebhardt.

Aktuell sind GWA-Sensoren in acht Ländern im Einsatz, darunter die Schweiz, Österreich, Spanien und Skandinavien. Das Start-up will weiter expandieren. „Ein Projekt in Lateinamerika sowie Projekte in Asien sind in Planung“, sagt Gebhardt. Der Bedarf sei groß. „Für Hygiene-Maßnahmen sei keine Zeit vorhanden – diese Aussage bekommen wir häufiger im Austausch mit Krankenhausmitarbeitern zu hören. Deshalb muss es das Ziel sein, Klinikpersonal zu entlasten, damit dieses wieder mehr Zeit für die Patientenversorgung inklusive Beachtung der Hygiene hat. Wir wollen mit NosoEx und weiteren digitalen Lösungen einen Beitrag zur Arbeitserleichterung und zur Patientensicherheit leisten.“

Das Interesse teilt Dräger. Das Unternehmen mit Stammsitz in Lübeck beschäftigt weltweit mehr als 15 000 Mitarbeiter. „Mit der Beteiligung an GWA Hygiene werden wir in Zusammenarbeit mit GWA unser Echtzeit-Ortungssystem Dräger Discover zur Unterstützung von Hygiene-Routinen weiter ausbauen. Damit stärken wir das gemeinschaftliche Angebot zur Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Akutversorgung“, sagt Jens Altmann, Leiter der Business Unit „Data Business“ bei Dräger.

Die Lübecker sind in mehr als 190 Ländern vertreten. Allein 2020 belief sich der Jahresumsatz von Dräger auf 3,4 Milliarden Euro. Der ideale Partner also, um international noch mehr Fuß zu fassen. Das frische Kapital will GWA sowohl in die Internationalisierung als auch in die weitere Produktentwicklung digitaler Lösungen und den Vertreib stecken.

Auch nach der jüngsten Finanzierungsrunde bleibt GWA Hygiene in der Hand der Gründer. „Wir sind nach wie vor im Fahrersitz und nicht auf dem Beifahrersitz“, betont Tobias Gebhardt. „Grundsätzlich schätzen wir den konstruktiven Austausch mit unseren Investoren sehr. Wir bekommen nicht nur Geld, sondern auch Know-how und Netzwerk. Das war vor dem Einstieg von Dräger bereits so und wird mit Dräger noch ausgebaut.“

Von Antje Bernstein