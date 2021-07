Tourismus sei Dank: Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen sinkt deutlich

Stralsund

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Vorpommern-Rügen ist im Juli weiter gesunken. Aktuell sind 9020 Frauen und Männer ohne Job. Das sind 571 Personen weniger als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank von 8,5 Prozent im Juni auf jetzt 8,0 Prozent. Das teilte die Arbeitsagentur Stralsund am Donnerstag mit.

Deutlich stärker fällt der Rückgang der Beschäftigungslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr aus. Im von Corona dominierten Juli 2020 wurden noch 10 164 Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosenquote lag vor einem Jahr noch bei 9,0 Prozent. Aktuell sind es 1144 Personen beziehungsweise 11,3 Prozent weniger.

„Wir spüren eine deutliche Erholung des Arbeitsmarktes von den Auswirkungen der Corona-Krise“, ordnet Jürgen Radloff die Zahlen ein. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „Allerdings vollzieht sich diese Erholung nicht so schnell, wie manche vielleicht gehofft hatten. Das ist auch nicht verwunderlich. Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Noch immer bestimmen Hygieneregeln und Corona-Einschränkungen unseren Alltag. Das wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus – insbesondere auf den für unsere Region so wichtigen Tourismusbereich mit der Hotel- und Gastronomiebranche und dem Handel.“

80 Prozent des Rückgangs entfallen auf Rügen und Ribnitz-Damgarten

Trotzdem brachte die Nachfrage nach Arbeitskräften im Tourismussektor die größte Entlastung. In den beiden Tourismushochburgen Rügen und die Region um Ribnitz-Damgarten mit der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sank die Beschäftigungslosigkeit am deutlichsten. Auf Rügen um 352 Personen auf jetzt 2259 Arbeitslose (Quote 6,8 Prozent), im Raum Ribnitz-Damgarten um 108 Personen auf 1776 (Quote 6,9).

Damit haben beide Regionen zusammengerechnet einen Anteil von 80 Prozent am aktuellen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Landkreis Vorpommern-Rügen. In Stralsund waren 3101 und damit 65 Personen weniger ohne Job (Quote 10,9), in Grimmen waren es ebenfalls 65 Personen weniger und damit 1081 Arbeitslose (Quote 8,4).

Trotz der positiven Impulse aus der Wirtschaft sorgte auch das Instrument der Kurzarbeit weiterhin für eine Stabilisierung. Mit den Öffnungsschritten der vergangenen Monate ist die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeitergeld beziehen, erwartungsgemäß gesunken. Zuletzt nutzten aber immer noch über 1400 Unternehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen diese Möglichkeit.

Von Kai Lachmann