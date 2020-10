Stralsund

Am Mittwochnachmittag ist der Diebstahl eines Autos von der Außenfläche eines Stralsunder Autohauses gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen schwarzen Toyota RAV4 im Wert von etwa 30 000 Euro. Zudem sind vom Gelände Kfz-Kennzeichen entwendet worden. Es ist möglich, dass der oder die Tatverdächtigen in dem schwarzen Toyota mit dem Kennzeichen HST-TK 730 unterwegs sind. Der Wagen wurde vermutlich zwischen Dienstag am späten Nachmittag und Mittwochmorgen gestohlen.

Vermutlich gleich getankt

Da sich wenig Kraftstoff im Tank befand, geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter im Umfeld des Diebstahl-Ortes getankt haben.

In diesem Zusammenhang bittendie Polizei Zeugen, die im Bereich des Carl-Heydemann-Rings zwischen dem Tribseer Damm und dem Philipp-Julius-Weg oder an umliegenden Tankstellen verdächtige Personen bemerkt haben bzw. das Fahrzeug gesehen haben, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 28900 melden.

